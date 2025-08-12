Luxus-Trip macht fassungslos – Queen Camilla schippert in den Ärger

Eigentlich wollte Königin Camilla (78) nur ein paar Tage Sonne tanken. Ein bisschen Meeresrauschen, eine frische Brise und das sanfte Schaukeln einer Luxus-Yacht. Doch statt Urlaubsidylle gibt’s jetzt politischen Wellengang. Wir erklären euch, warum!

Aktuell urlaubt Camilla laut dem britischen Boulevard-Medium „Mirror“ an der Küste Griechenlands auf einer Mega-Yacht namens „Zenobia“. Preis: rund 35 Millionen Euro. Aber es ist nicht der Wert des schwimmenden Palastes, der die Gemüter erhitzt, sondern sein Besitzer.

Queen Camilla: Damit bringt sie die Kritiker auf die Palme

Der edle Kahn gehört dem syrisch-saudisch-kanadischen Geschäftsmann Wafic Said (85). Ein Name, der in Großbritannien nicht jedem schmeckt. Said gilt als früherer Großspender der konservativen Tories. Zwar lebt er inzwischen wohl in Monaco und darf seit dem Jahr 2000 offiziell gar nicht mehr in Großbritannien spenden. Doch seine Frau soll laut „Mirror“ weiterhin den Geldhahn aufdrehen.

Und da liegt das Problem. Das britische Königshaus hält sich traditionell aus Politik raus. Doch nun schippert die Ehefrau von König Charles III. (76) ausgerechnet auf der Yacht eines Parteigönners. Genau DAS sorgt für Zündstoff!

Der frühere Minister der Liberaldemokraten, Norman Baker (68), findet deutliche Worte: „Mitglieder der königlichen Familie sollten wirklich darüber nachdenken, wie solche Vorfälle in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, egal ob sie im Urlaub oder in offizieller Mission sind.“ Sein Fazit: „Das ist kein gutes Bild für Camilla.“

Pikant: Wafic Said selbst war gar nicht an Bord. Auch König Charles III. ließ sich nicht blicken.