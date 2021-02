Royals: Baby Archie bekommt Geschwisterchen – DIESER Name liegt bei den Buchmachern ganz vorne

Die Baby-News von Meghan Markle und Prinz Harry sind noch keine Woche alt, da spekulieren die Royals-Anhänger in der ganzen Welt schon, wie das kleine Geschwisterchen von Baby Archie denn wohl heißen werde.

Klar, dass bei den wettbegeisterten Engländern schon die ersten Namen bei den Buchmachern gehandelt werden. Und das, obwohl Meghan Markle und Prinz Harry noch nicht einmal verraten haben, welches Geschlecht das neueste Mitglied der Royals haben wird.

Royals: Wie wird das Geschwisterchen von Baby Archie wohl heißen?

Und doch, zwei Namen kristallisieren sich derzeit als Favoriten heraus. Sollten Prinz Harry und Meghan Markle noch einen Jungen empfangen, wetten die Briten auf den Namen Alfie.

---------------------

Das ist Baby Archie:

Archie Harrison Mountbatten-Windsor wurde am 6. Mai 2019 in London geboren

Archie Harrison Mountbatten-Windsor ist der erste Sohn von Prinz Harry und Meghan Markle

Archie Harrison Mountbatten-Windsor ist ein Urenkel von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Archie Harrison Mountbatten-Windsor besitzt neben der britischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Am 15. Oktober 2018 erfuhr die Welt, dass Meghan Markle ein Kind erwartet

Am 6. Juli 2019 wurde Archie Harrison Mountbatten-Windsor auf Schloss Windsor getauft

----------------------

Meghan Markle, Prinz Harry und Baby Archie. Foto: IMAGO / i Images

Bei einem Mädchen liegt der Name Alexandra ganz weit vorne im Rennen. Andere Namen in der Verlosung sind Elizabeth und Philip, also die Namen der Großeltern von Prinz Harry und Diana und Thomas, also die Namen von Prinz Harrys und Mutter und Meghan Markles Vater.

Royals: Diese Namen besitzen Außenseiterchancen

Außenseiterchancen haben laut britischen Buchmachern Spencer, Albert, Alice und Emma.

--------------------------

-------------------------

Natürlich dürfen auch die Wetten auf das Geschlecht des zweiten Kindes von Meghan und Harry nicht fehlen. Dabei liegt ein Mädchen ganz knapp vorne. Die Wettquote liegt dabei bei 11 zu 10, so die „Daily Mail“.

Ob Meghan Markle den Namen und des Geschlechts wohl schon hier bekannt geben wird? England ist jedenfalls in großer Aufruhe.