Das britische Volk liebt seine Royals abgöttisch. Es gibt zwar ab und an ein paar wenige Ausrutscher, aber die werden von den Untertanen meist mit einem Schulterzucken abgetan. Ganz anders sieht es derweil in den Niederlanden aus.

Das niederländische Königspaar scheint aktuell in der Corona-Pandemie immer unbeliebter beim Volk zu werden. Darüber berichtet RTL. Die Royals haben sich ein paar Fauxpas erlaubt, die bei der holländischen Bevölkerung gar nicht gut ankamen.

Royals: Autsch! Dieses Königspaar macht sich beim Volk immer unbeliebter

Die Kritik werde immer lauter. Die Beliebtheitswerte sinken. Demnach sollen laut einer Umfrage der Agentur „Ipsos“ nur noch 47 Prozent der Niederländer starkes Vertrauen in das Königshaus haben. Das wurde im Dezember 2020 evaluiert. Außerdem seien 51 Prozent der Befragten „extrem unzufrieden“ mit der Arbeit des Königs. Im Vergleich: Noch im April – also zu Beginn der Coronakrise – glaubten noch 76 Prozent an ihre Herrscher.

Doch warum ist das so? Warum haben sich Willem-Alexander und seine Máxima so unbeliebt gemacht? RTL spekuliert: Zunächst habe die royale Reise im Sommer 2020 nach Griechenland für Unmut beim Volk geführt. Doch im Sommer sind noch viele Menschen verreist. Aber auch als im Herbst die Corona-Zahlen anstiegen, habe das Paar mit seinen drei Kindern erneut Urlaub in Griechenland gemacht.

Das ist König Willem-Alexander der Niederlande:

Willem-Alexander wurde am 27. April 1967 in Utrecht geboren

Am 30. April 2013 wurde er der König der Niederlande

Am 30. März 2001 verlobte sich der damalige Prinz von Oranien mit Máxima Zorreguieta

Da das das Fass fast zum Überlaufen brachte, beendeten sie laut RTL ihre Reise vorzeitig und entschuldigten sich öffentlich. Nun sollen sie sich eine Luxus-Yacht für rund 1,7 Millionen Euro zugelegt haben. Auch keine Botschaft, bei der die Niederländer himmelhochjauchzen.

Doch die geplante Winter-Reise nach Österreich wurde für 2021 jetzt abgesagt. Ob das einen Ausschlag auf der Beliebtheitsskala gibt? Wir werden sehen...

