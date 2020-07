Royals: Arzt erhebt erschreckende Vorwürfe gegen Prinz Charles – er wollte, dass ...

Böse Vorwürfe gegen Prinz Charles! Ein Arzt schießt gegen das Mitglied der Royals.

Schon seit Jahren ist bekannt, dass der älteste Sohn der Queen auf alternative Medizin schwört. Unter anderem auf Homöopathie greift der 71-Jährige gerne zurück. Vergangenes Jahr übernahm das Royals-Mitglied sogar die Patenschaft für die Fakultät der Homöopathie, berichtet der englische „Express“, was in seinem Volk zu Diskussionen führte.

Royals: Schwere Vorwürfe gegen Prinz Charles

Das soll nicht das erste Mal gewesen sein. Schon in der Vergangenheit soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein, weshalb ein Arzt dem Prinzen Vorwürfe macht.

Edzard Ernst war jahrelang Professor an der University of Exeter und ein Kritiker von homöopathischer Behandlung von Krankheiten. Im Jahr 2005 soll Professor Ernst öffentlich einen Bericht von Wirtschafts-Reporter Christopher Smallwood kritisiert haben, den der Prinz von Wales persönlich in Auftrag gegeben hatte.

Das ist Prinz Charles:

geboren am 14. November 1948 in London

sein vollständiger Name lautet Charles Philip Arthur George

er ist der älteste Sohn von Queen Elizabeth und Prinz Philip

1981 heiratete er Lady Diana Spencer in London

sie haben zwei Kinder: William und Harry

1996 ließen sie sich scheiden

2005 heiratete er Camilla Parker-Bowles

Wissenschaftler kritisiert Artikel öffentlich

In dem Artikel hieß es, Komplementär- und Alternativmedizin seien kosteneffektiv und sollten daher bei der NHS (National Health Security) erhältlich sein. Der Arzt bezeichnete die Aussagen in dem Artikel als „kompletten, irreführenden Schwachsinn“.

Diese öffentliche Kritik an Alternativ-Medizin habe ihm Streit mit Prinz Charles eingebracht. Schließlich soll der Sekretär des Royals sogar eine Beschwerde gegen den Arzt eingereicht haben, so der „Express“. Prinz Charles habe ihn mundtot machen wollen, so der Arzt.

Royals-Mitglied Prinz Charles. Foto: imago images / Sven Simon

Wissenschaftler mit deutlichen Worten

Infolgedessen, so Professor Ernst, sei er befragt worden und wie ein Schuldiger behandelt worden. In seinem Buch „A Scientist in Wonderland“ (2015 erschienen) schrieb er laut „Express“: „Ich wurde befragt, gegen mich wurde ermitteln, ich wurde 13 Monate lang wie Dreck behandelt und am Ende freigesprochen.“

Und weiter: „Der Versuch von Prinz Charles, mich mundtot zu machen, scheint erfolgreich gewesen zu sein.“ Denn: Obwohl er am Ende als nicht schuldig befunden worden war, sei er vom Präsidenten der Universität gewarnt worden: „Wenn ich daran denken würde, meine persönlichen ethischen Standards in Zukunft in einer ähnlichen Situation äußere, werde ich nicht wieder so viel Glück haben“, so der Wissenschaftler in seinem Buch. (cs)