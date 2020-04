Royals: Prinz Andrew zeigt sich erstmals nach langer Zeit – doch alle achten nur auf DIESES Detail

Da rieben die deutschen Fans der Royals sich verwundert die Augen.

In dieser Woche zeigte Prinz Andrew sich zum ersten Mal nach drei Monaten wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson stellte der 60-Jährige Geschenkpakete für ein Krankenhaus in Windsor zusammen. Es war der erste gemeinsame Auftritt der beiden, seitdem Andrew von seinen Pflichten bei den Royals zurückgetreten war.

Royals: Was trägt Prinz Andrew denn da?

Die Assistentin von Sarah Ferguson veröffentlichte bei Instagram Fotos von der liebevollen Aktion. Und die deutschen Royals-Fans schauten bei den Aufnahmen ganz genau hin.

Auf einem Foto trägt Andrew eine Kiste mit einem Firmenlogo, das vielen Menschen in Deutschland sofort bekannt vorkommt. Es ist das Logo des Aachener Süßwaren-Herstellers Lambertz. Die Firma ist wegen ihres Inhabers Hermann Bühlbecker auch weit über die Aachener Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Lambertz-Boss Hermann Bühlbecker auf der Internationalen Süßwaren-Messe in Köln. Foto: imago images/Agentur Baganz

Aachener Printen in Windsor

Bühlbecker engagiert sich seit vielen Jahren mit Politikern, Künstlern und Institutionen durch deren Stiftungen im sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Außerdem präsentiert der 69-Jährige sich gerne auf dem Society-Parkett. Die „Lambertz Monday Night“ zieht jedes Jahr viele Stars und Sternchen in den Alten Wartesaal nach Köln.

Wie die Lambertz-Kartons bei Prinz Andrew gelandet sind, lässt sich nur erahnen. Womöglich schickte Bühlbecker den Royals in der Weihnachtszeit eine Jahres-Ration Aachener Printen.

Großbritannien kämpft gegen Corona-Horror

Nun erfüllen die Kartons aus der Kaiserstadt einen guten Zweck. „Sarah Ferguson und Prinz Andrew packen alle Geschenkpakete für das Thames Hospice in Windsor“, teilt Fergusons Assistentin Antonia Marshall bei Instagram mit: „Die York-Familie ist eine wunderbare Familie, die in dieser Krise anderen hilft. Ich bin so stolz auf sie.“

Das Coronavirus hat Großbritannien zuletzt besonders schlimm getroffen. Alleine am Karfreitag starben in Vereinigten Königreich fast tausend Menschen. Bisher starben in Großbritannien mehr als 8.900 Menschen. Hochrechnungen gehen davon aus, dass Großbritannien in der Corona-Krise in ganz Europa die meisten Todesopfer haben wird.

