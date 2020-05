Roy Horn: Star-Magier stirbt an Coronavirus

Große Trauer um Starmagier Roy Horn.

Wie sein Management bekannt gab, erlag der Star-Magier am Freitag dem Coronavirus. Demnach sei Roy Horn am Freitag in einem Krankenhaus in Los Vegas dem Virus erlegen. Er wurde 75 Jahre alt.

Roy Horn, der in Niedersachsen geboren wurde und zusammen mit seinem Partner Siegfried Fischbacher, eines der bekanntesten Magierduos der Welt bildete, war vor allem für Auftritte mit weißen Tigern und Löwen bekannt.

--------------

Das war Roy Horn:

Roy Uwe Ludwig Horn wurde am 3. Oktober 1944 in Nordenham als Uwe Ludwig Horn geboren

Er starb am 8. Mai 2020 in Las Vegas

Zusammen mit Siegfried Fischbacher bildete er das Magier-Duo Siegfried und Roy

Sie wurden durch ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt

Ihre Show „Siegfried & Roy at The Mirage“ galt als die meistbesuchte Show in Las Vegas

Sie spielten sie von 1990 bis zum durch eine Verletzung herbeigeführten Ende ihrer Bühnenkarriere am 3. Oktober 2003

Sie wurden beide in die Hall of Fame der Society of American Magicians aufgenommen

2004 wurden beide zum Magier des Jahrhunderts durch den Magischen Zirkel von Deutschland

----------------

Siegfried und Roy mit einem ihrer Tiger. Foto: imago images

Siegfried Fischbacher sagte zum Tod von Roy Horn: „Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, aber ich habe meinen besten Freund verloren. Es hätte keinen Siegfried ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfried gegeben.“

Roy Horn konnte sich nach einem Tiger-Unfall nie wieder richtig erholen

Die Arbeit mit den Tieren hatte Roy Horn aber auch schwer gezeichnet. 2003 kam es zu einem folgenschweren Unfall mit einem Tiger. Roy Horn wurde schwer verletzt, erlitt einen Schlaganfall und musste am Gehirn operiert werden.

In einer Mitteilung dankte sein Partner Siegfried Fischbacher den Ärzten und Krankenschwestern des Krankenhauses, in dem Roy bis zuletzt versorgt wurde.