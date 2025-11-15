Er wollte Rock, bekam Schlager und verlor sich: Roy Blacks bitteres Schicksal

„Ganz in weiß, mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an“, singt Roy Black andächtig in seinem wohl größten Musikerfolg „Ganz in Weiß“. Kaum vorstellbar, dass er eigentlich andere Musik bevorzugte.

Wie diese Woche im Podcast „SoKo Schlager“ zu hören ist, hatte Gerhard Höllerich – wie Black eigentlich hieß – seinen Beginn im Rock – englischer Liverpool-Beat. Er begann mit der Band The Cannons, im Keller seiner Familie.

Ein Leben gegen seinen Willen

Ein umjubelter Probeauftritt und Roy Black and the Cannons sind geboren. Die Gruppe wird zum Geheimtipp Augsburgs und tritt überall in der Stadt auf. Auch bei einem Wettbewerb, dessen Sieger einen Plattenvertrag erhält. Blacks Schicksal nimmt Form an.

Der erfolgreiche Talente-Macher Hans Bertram ist maßgeblich daran beteiligt. Er sieht Roy Black auf der Bühne und weiß, dass er ihn zum Star machen kann. Doch nicht mit gitarrenlastigem Rock – erste Veröffentlichungen sind erfolglos – dann kommt der Switch mit „Du bist nicht allein“.

„Ganz in Weiß“ wird zum Megahit

Fast eine Million Platten werden verkauft, sein nächster Song „Ganz in Weiß“ wird noch erfolgreicher. Roy Black wird zum Superstar – mit einer Musik, die er selbst immer wieder abfällig als „Schnulzen“ bezeichnet.

Das tragische Leben und der tiefe Fall des einstig größten Stars Deutschlands wird diese Woche im Podcast „SoKo Schlager“ gründlich beleuchtet.

„SoKo Schlager“: Immer donnerstags – auf Spotify, Amazon Music, Apple und natürlich in der Schlager.de-App.

Abonniert uns auf Eurer Lieblingsplattform und verpasst keine Folge!

Die Hosts von SoKo Schlager. Foto: SoKo Schlager

Über die Hosts von „SoKo Schlager“

Bettina Steinke ist unter anderem Chefredakteurin unseres Partnerportals „Schlager.de“, einer Marke der FUNKE Digital. In ihrer neuen Rolle als Podcast-Host verbindet sie ihr investigatives Gespür für Verbrechen mit einer publikumswirksamen Audioproduktion.

Janina Kirsch war Chefreporterin der GALA und Unterhaltungschefin bei BILD. Bei Podimo ist Kirsch mit dem Podcast „Stars and Crime“ vertreten, 2025 war sie in der Crime-Reportage „Auf den Spuren des Verbrechens“ bei ProSieben und JOYN zu sehen.

Ihr habt Hinweise zu unseren aktuellen Folgen oder wollt uns einfach Eure Meinung sagen? Dann schreibt eine Mail an die Kollegen von Schlager.de: office@schlager.de .

Wer unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich beim „Info-Telefon Depression“ helfen lassen. Die Hotline ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/33 44 533 (Mo / Di / Do 13-17 Uhr, Mi / Fr 8.30-12.30 Uhr). Weitere Infos und Hilfsangebote bietet die Deutsche Depressionshilfe im Internet auf https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe