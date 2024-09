Ross Antony räumt mit fiesem Gerücht auf: „Haufen von Fake News“

Gute-Laune-Bär Ross Antony (50) hat genug von den jüngsten Schlagzeilen über seine Gesundheit. Der Schlagerstar sieht sich nun mit einem Missverständnis konfrontiert, das in den Medien die Runde machte.

Vor einigen Monaten sprach Ross in einem Interview über seine Mutter, die an Rheuma leidet. „Ich habe ein paar Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe. Das habe ich von meiner Mutter geerbt – im Winter ist es immer schlimmer als jetzt“, verriet er im Gespräch mit „Das Neue“. Schnell verbreitete sich die Nachricht, dass der Ex-„Bro’Sis“-Sänger selbst an Rheuma erkrankt sei. Doch stimmt das wirklich?

Ross Antony hat die Nase voll

Der 50-Jährige stellte nun gegenüber RTL klar: „Nein, das ist nicht wahr. Es ist nichts wahr. Das ist eine Geschichte, die erzählt wurde, weil meine Mutter Rheuma hat. Und ich habe in einem Interview gesagt, dass ich hoffe, dass ich das nicht auch irgendwann bekommen werde, weil ich gesehen habe, wie schwierig das für meine Mutter in dem Alter ist.“ Die Gerüchte über seine angebliche Krankheit bezeichnet er als „Haufen von Fake News“.

Auch den angeblichen Gewichtsverlust durch Rheuma dementiert er. Ross Antony nimmt die Situation mit Humor: „Manchmal finde ich es lustig, dass die so News aus irgendwas kreieren, was überhaupt nicht da ist. Ich habe einfach nur über meine Mutter und ihr Rheuma geredet…“ Er betont, dass er lediglich über die gesundheitlichen Herausforderungen seiner Mutter gesprochen habe.

Zum Glück geht es Ross blendend, und seine Fans dürften hoffen, dass es so bleibt.