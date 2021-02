Ross Antony stellt Fans diese Frage – die Antwort ist eindeutig: „Oh nein, bitte nicht“

Stars unterziehen sich ja gerne mal einem Make-Over, verändern oft ihren Look.

Doch die Typveränderung, die Ross Antony seinen Fans nun präsentierte, ist er unfreiwillig geschehen. Auf Instagram stellt der Sänger seine „Corona-Frisur“ zur Abstimmung – und die Antwort auf den neuen Look von Ross Antony fällt eindeutig aus.

Ross Antony: So hast du ihn noch nie gesehen

Blonde, kurze Haare und bunte Outfits: So kennt und liebt man Ross Antony.

Doch die Corona-Krise ist auch an dem Sänger und TV-Star nicht spurlos vorbei gegangen: Der 46-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich, das die meisten Fans zum Erstaunen gebracht haben dürfte.

Mit Weihnachtspulli und Bart, der vermutlich länger als drei Tage wuchs, lächelt der Brite fröhlich in die Kamera – und zwar mit langen Haaren im Surfer-Look.

----------------

Das ist Ross Antony:

Ross Antony heißt eigentlich Ross Anthony Catterall

Er wurde am 9. Juli 1974 in Bridgnorth (England) geboren

Ross Antony arbeitet als Moderator, Sänger und Musicaldarsteller

Bekannt wurde Ross Antony als Mitglied der „Popstars“-Band „Bro'Sis“ in der zweiten Staffel der Casting-Show

Heute tritt Antony häufig in Shows von Florian Silbereisen oder dem „ZDF Fernsehgarten“ auf

Zusammen mit seinem Mann Paul Reeves hat Antony zwei Kinder

-------------

„Wegen Corona durfte ich wenigstens meine Haare wachsen lassen...Wie findet ihr meine neue Frisur? Gut oder eher schlecht?“, schreibt Antony zu dem Beitrag von Montag.

Mit den Hashtags #badhairday und #lookinggood scheint der ehemalige „Popstars“-Kandidat zu zeigen, dass er sich selbst nicht ganz sicher ist, ob sein neuer Look Fluch oder Segen ist. Auch seine Fans sind teilweise gespaltener Meinung – doch eine Ansicht überwiegt deutlich:

„Wild...aber steht dir...sieht jünger aus“

„Schnipp schnapp, Haare besser wieder ab“

„Kurz steht dir besser. Da kommt dein fröhliches Lächeln besser zur Geltung“

„Die langen Haare stehen dir! Aber die kurzen stehen dir besser. Schön kurz und schön frech. Passt doch!“

„Oh nein, bitte nicht!“

„Cool! Surfer Boy!“

Auch Promis kommentieren und stellen witzige Vergleiche auf, so schreibt „Dschungelcamp“-Sieger Prince Damien: „Mal was anderes, hat irgendwie was vom König von Mallorca“, TV-Star Nico Schwanz schreibt: „David Guetta“ und Patricia Kelly kommentiert: „Du fängst an, wie ein Kelly auszuziehen.“

---------------

Mehr zu Ross Antony:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------

Ob Ross Antony seine Langhaar-Frisur nun auch über den Lockdown hinaus behält. werden wir sehen – amüsiert hat er mit seinem neuen Look auf jeden Fall. (kv)