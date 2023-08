Ross Antony zeigt intimes Bild: „Was haben wir schon wieder getan?“

Die wahre Liebe zu finden, das ist der Wunsch vieler Menschen. In den meisten Fällen müssen viele Frösche geküsst werden, bis einer sich dann in den Traumprinzen verwandelt. Schlager-Sänger Ross Antony hat diesen Prozess schon längst durchlaufen und führt seit mehr als 20 Jahren eine glückliche Beziehung mit seinem Partner, Opernsänger Paul Reeves.

Und nicht nur privat sind die beiden Entertainer liiert, auch beruflich sind sie des Öfteren gemeinsam unterwegs. Zuletzt performten die beiden im Rahmen ihrer eigenen Weihnachtsshow im Europa-Park Rust und versetzten die Fans mit Musik und Comedy in Weihnachtsstimmung. Das Leben der beiden Deutsch-Briten scheint nahezu perfekt zu sein. Ein neuer Instagram-Beitrag von Antony zeigt jedoch die aktuelle Aufruhr im Hause Antony/Reeves. Doch was war passiert?

Ross Antony: Immer für eine Überraschung gut

Verliebt gucken Ross und sein Liebster in die Kamera, das Foto gleicht einem Schnappschuss fürs Familienalbum. Im Hintergrund hängt eine Girlande mit den Worten „Just married“ an den Wänden. Man könnte meinen, dass sich die beiden Verliebten eben zum ersten Mal das Ja-Wort gegeben haben. Treue Fans des 49-Jährigen wissen aber sofort, dass die große Hochzeitszeremonie bereits im Jahr 2006 stattfand. Und jetzt, nach mehr als 20 Jahren Beziehung, erneuerten die beiden sympathischen Musiker ihr Eheversprechen. So sieht wohl wahre Liebe aus!

So ganz scheint Antony noch nicht zu begreifen, was da gerade passiert ist. Er kommentiert das Foto mit den Worten: „Oooppps … was haben wir schon wieder getan #20years.“ Die Liebe der beiden Turteltauben scheint über die Jahre stetig zu wachsen. Auf seinem Instagram-Profil teilte Antony erst vor zwei Wochen ein Foto aus dem gemeinsamen Urlaub mit seinen 225.000 Followern. Das Foto kommentiert er glückselig: „Nur mit Dir. Ich freue mich auf eine wunderschöne Woche mit meinem Paul!“ Antony scheint auch nach so vielen Jahren nicht genug von seinem Ehemann zu bekommen.

Liebe pur – auch die Fans spüren es

Auch die Fans des ehemaligen Mitglieds der Band „Bro’Sis“ freuen sich über diese Überraschung. Eine Followerin schreibt: „Wow. Super, ihr beiden seid einfach ein grandioses Paar die sich lieben“ und ein weiter Fan findet: „Ihr beide gehört einfach zusammen. Alles Liebe und alles Glück der Welt wünsch ich Euch von ganzem Herzen. “ Mit dieser Flut an Liebe hätte das Ehepaar wohl nicht gerechnet. Nun können sie voller Vorfreude in die nächsten 20 gemeinsamen Jahre starten. Wir wünschen alles Gute!