Ross Antony meldet sich auf Instagram – seine Worte sind deutlich „Du zerstörst mich“

Ross Antony galt schon zu Bro'Sis-Zeiten als der quirligste unter den Bandmitgliedern. Und auch heute noch, 19 Jahre nach dem erfolgreichen Start der Popstars-Castingband, erlaubt sich Ross Antony einen Spaß nach dem anderen.

Sein neuestes Hobby: Witzige Videos auf Instagram hochladen. Was Ross Antony unter seinem neuesten Clip schreibt, meint er sicher auch nicht ernst.

Ross Antony: Deutliche Worte auf Instagram

Schon seit geraumer Zeit nutzt der gebürtige Brite die sogenannte „Reface App“ – jene App, bei der man sein Gesicht in Videos einbauen kann – und fügt sich in Musikvideos großer Musikstars ein. Sein aktuellster Spaß: Miley Cyrus‘ Clip zu „Wrecking Ball. Und so wird Ross Antony auf Instagram ganz plötzlich zum ehemaligen Disney-Star Miley Cyrus.

---------------

Das ist Ross Antony:

Ross Antony heißt eigentlich Ross Anthony Catterall

am 9. Juli 1974 wurde Ross in Bridgnorth (England) geboren

er ist als Moderator, Sänger und Musicaldarsteller

Bekannt wurde Ross Antony 2001 als Mitglied der „Popstars“-Band „Bro'Sis“

Heute tritt Antony häufig in Shows von Florian Silbereisen oder dem „ZDF Fernsehgarten“ auf

Zusammen mit seinem Mann Paul Reeves hat Antony zwei Kinder

-------------

Dazu übersetzt der 46-Jährige ihre Liedzeilen auf Deutsch, schreibt: „Ich kam herein wie eine Abrissbirne.

Ich war nie so stark verliebt. Alles, was ich wollte, war, deine Mauern zu brechen Alles was du je tatest, war mich zu zerstören. Ja, du zerstörst mich.“

Ross Antony liebt die Musik. Foto: imago images

Ross Antony: Nur Spaß oder ernster Hintergedanke?

Ob Ross Antony uns mit diesen emotionalen Worten wohl etwas sagen will? Wohl kaum. Zu lustig sind die Szenen im Video, zu offensichtlich seine Hashtags. Die lauten unter anderem: „Witzbold“, „Verstehen Sie Spaß“ oder „funny“. Ganz klar: Ross will seinen Fans einfach nur den Tag versüßen.

Die feiern ihren Star auch prompt:

„Ross, du bist mega Klasse“

„Du bist und bleibst einfach der Beste“

„Du Rockst die Lieder!! Ich lach mich kaputt!!“

„Du bist genial“

Zuletzt versuchte sich der Entertainer übrigens in Meghan Trainors Hit „All about that Bass“ – und erntete dafür ebenfalls positives Feedback.

Ganz anders sah das allerdings aus, als Ross Antony sich kürzlich in der Badewanne räkelte. Warum ein Follower das gar nicht so lustig fand, liest du hier >>>