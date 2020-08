Ross Antony: Video aus der Badewanne: Fan rastet aus – „Geschmacklos“

Ross Antony. Sein neues Instagram-Video kommt nicht überall gut an.

Dieser Mann macht vor nichts Halt. Ross Antony gilt als einer der lustigsten Menschen im deutschen Schlagerbusiness.

Der gebürtige Engländer ist stets gut gelaunt und für jeden Quatsch zu haben. Das bewies Ross Antony nun auf ein Neues. Auf seiner Instagramseite.

Ross Antony macht einen auf Rihanna

Dort teilte der Schlagerstar ein Video, das er mit der sogenannten „Reface App“ erstellt hatte. Zum Verständnis: Mit der App kannst du dein Gesicht in Videos oder Gifs einbauen.

---------------

Das ist Ross Antony:

Ross Antony heißt eigentlich Ross Anthony Catterall

Er wurde am 9. Juli 1974 in Bridgnorth (England) geboren

Ross Antony arbeitet als Moderator, Sänger und Musicaldarsteller

Bekannt wurde Ross Antony als Mitglied der „Popstars“-Band „Bro'Sis“

Heute tritt Antony häufig in Shows von Florian Silbereisen oder dem „ZDF Fernsehgarten“ auf

Zusammen mit seinem Mann Paul Reeves hat Antony zwei Kinder

Sein neuer Song heißt „Goodbye Papa“

-------------

Und das hat auch Ross Antony gemacht. So wurde der 46-jährigen Engländer zu Rihanna mit Ross-Antony-Kopf. Da tanzt Ross Antony in knappen Klamotten, zeigt sich im sexy Katzenkostüm und liegt nackt in der Badewanne.

Fans lieben Rihanna-Performance von Ross Antony

Ross Antony bei „Immer wieder sonntags“. Foto: imago images

Die Fans jedenfalls lieben Rihanna Antony, rasten in den Kommentaren regelrecht aus. „Du bist so genial!! Du kannst auch alles tragen!!! Diese kurzen Videos von dir 'göttlich'“, schreibt beispielsweise Userin Heike bei Instagram. Und eine Dame namens Alexandra fügt hinzu: „So geil. Danke, dass du mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hast. Die Bilder von diesem und den anderen Videos bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf.“

Doch es gibt auch Menschen, die den Humor des Briten nicht teilen. So schreibt Susi bei Instagram: „Das ist geschmacklos, merkst du es nicht?“ Was genau an dem Video nun geschmacklos ist, verriet die Dame nicht. Andere Ross-Antony-Fans jedenfalls reagierten nur mit Lachsmileys auf ihren Kommentar.

-------------

Mehr Promi-News:

Kate Middleton: Es ist raus – sie und William werden...

Pietro Lombardi wütet nach Alessio-Verletzung – er macht einen Fehler

Florian Silbereisen: Fans außer sich – „Geht absolut nicht!“

----------------

Schön jedoch, dass Ross Antony überhaupt wieder lachen kann. Zuletzt musste der Sänger einen herben Verlust erleiden.