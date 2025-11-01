Ross Antony packt aus: „Wir haben uns geschämt, uns nackt zu zeigen!“

Ross Antony und sein Mann Paul Reeves sind seit fast 25 Jahren ein Paar, 20 davon verheiratet. Gemeinsam haben sie schon viele Höhen und Tiefen erlebt – auch auf der Waage. Denn während der Coronazeit ließen sich der Schlagersänger und der Opernstar ordentlich gehen. Ross brachte am Ende stolze 112 Kilo auf die Waage!

Doch irgendwann kam der Moment der Wahrheit. „Während Corona haben wir gesagt, dass wir auf nichts verzichten. Wir haben uns eine schöne Zeit gemacht, weil der Rest grausam genug war“, erzählt Ross Antony im Gespräch mit „Bild“. „Aber irgendwann saßen wir mit meiner Mutter und Pauls Mutter am Tisch, und die sagten zu uns: ‚Ihr müsst auf jeden Fall etwas für eure Figur und die mentale Gesundheit tun.‘“

Ross Antony zwischen Corona-Kilos und Scham

Ein ehrlicher Weckruf. Denn beide merkten, dass sie sich körperlich nicht mehr wohlfühlten. „Wir haben uns geschämt, uns gegenseitig nackt zu zeigen“, gesteht Ross Antony offen. „Das sollte es in einer Beziehung eigentlich nicht geben.“ Also krempelten sie ihr Leben um. Die Ernährung wurde radikal umgestellt. „Wir haben kleine Portionen gegessen, spät gefrühstückt, viel Wasser getrunken und erst abends richtig gegessen.“

Sport wurde plötzlich Alltag. „Ich hasse Fitnessstudios und kann nicht verstehen, wie Menschen da so viel Geld für ausgeben können“, so Ross Antony. „Aber ich bin dreimal pro Tag mit unserem Hund spazieren gegangen. Wo wir wohnen, ist es sehr bergig.“ Dazu kamen Golf, Tennis, Schwimmen und jede Menge Bewegung an der frischen Luft. „Wenn man erst mal ein paar Kilos verloren hat, bekommt man richtig Bock, weiterzumachen.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ross wiegt heute 83 Kilo – fast 30 weniger als früher. „Das ist eigentlich mein perfektes Gewicht. Ich versuche jetzt, nicht wieder so viel zuzunehmen.“ Auch Ehemann Paul hat kräftig abgespeckt – er wiegt inzwischen 84 Kilo.