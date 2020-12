Ross Antony tritt bei Weihnachts-Gala im ZDF auf – doch die Zuschauer schauen alle auf DIESES Detail

Ross Antony zog am Mittwoch im ZDF bei Carmen Nebel die Blicke aller auf sich.

Alle Augen auf Ross Antony!

An diesen Auftritt werden sich die Zuschauer noch lange erinnern: Ross Antony trat bei der ZDF-Benefizgala von Carmen Nebel am Mittwochabend auf.

Doch während es bei „Die schönsten Weihnachts-Hits“ eigentlich darum ging, Geld für Kinder in Not zu sammeln, werden am Tag danach vermutlich alle nur noch von Ross Antonys Outfit sprechen.

Ross Antony tritt bei Carmen Nebels Spendengala im ZDF auf

Für den ZDF-Spendenmarathon bekam Carmen Nebel am Mittwochabend reichlich Unterstützung von einigen Schlagerstars – darunter Musiker wie Beatrice Egli, Andreas Gabalier oder Ross Antony.

Carmen Nebel hat wieder mal zur großen Benefizgala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ eingeladen. Foto: ZDF/Sascha Baumann

Letzterer hinterließ definitiv einen bleibenden Eindruck. Denn während der 46-Jährige mit seinem Lied „Ein weißes Wunderland“ für Weihnachtsstimmung sorgen und Menschen zum Spenden animieren wollte, hatte das Publikum plötzlich nur noch Augen für die Kleidung des Sängers.

Das ist Ross Antony:

Ross Antony heißt eigentlich Ross Anthony Catterall

Er wurde am 9. Juli 1974 in Bridgnorth (England) geboren

Ross Antony arbeitet als Moderator, Sänger und Musicaldarsteller

Bekannt wurde Ross Antony als Mitglied der „Popstars“-Band „Bro'Sis“

Heute tritt Antony häufig in Shows von Florian Silbereisen oder dem „ZDF Fernsehgarten“ auf

Zusammen mit seinem Mann Paul Reeves hat Antony zwei Kinder

Ross Antony: DIESES Outfit werden wir nicht so schnell vergessen

Während sich Beatrice Egli für ein weites Kleid in Rot und Andreas Gabalier für einen schwarzen Anzug entschied, setzte Ross Antony auf einen wahren Eye-Catcher: Der Schlagerstar stand in einem wildgemusterten Anzug auf der Bühne.

Der rote Anzug war überhäuft mit kleinen Weihnachtsmotiven und stach eindeutig neben den sonst recht schlichten Outfits heraus.

Ross Antony bei „Die schönsten Weihnachts-Hits“ am 2. Dezember 2020. Foto: Screenshot ZDF

Ob es ein kluger Schachzug war, um die Aufmerksamkeit auf die ZDF-Show zu lenken, oder ob der Anzug von Ross Antony eher vom Charity-Event abgelenkt hat, sei mal dahingestellt.

Sicher ist jedoch, dass der Anblick des enthusiastischen Sängers einigen Zuschauern bestimmt ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Während seine Schlagerkollegen auf Weihnachtsballaden setzten, brachte Ross Antony am Mittwoch mit seinem Popsong frischen Wind ins ZDF-Studio.

Video von Ross Antony sorgt für Furore

