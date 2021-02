Ross Antony mit rührenden Worten: „Ich vermisse Dich so unglaublich“

Traurige Worte von Ross Antony. Der ehemalige „Bro’Sis“-Sänger macht gerade schwierige Tage durch. Auf Instagram lässt er seine Fans an seinen momentanen Gefühlen teilhaben.

Und eine Person spricht Ross Antony dabei genau an: seinen verstorbenen Vater.

Ross Antony teilt traurige Worte auf Instagram

Denis Catterall ist vor vier Jahren im Alter von 77 gestorben. Damals schrieb Ross Antony auf Social Media: „Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens.“ Und auch jetzt noch schmerzt der Verlust seines geliebten Vaters den Musiker sehr.

Ross Antonyhat schreibt traurige Worte auf Instagram. Foto: imago images / Tinkeres

----------------

Das ist Ross Antony:

Ross Antony heißt eigentlich Ross Anthony Catterall

Er wurde am 9. Juli 1974 in Bridgnorth (England) geboren

Ross Antony arbeitet als Moderator, Sänger und Musicaldarsteller

Bekannt wurde Ross Antony als Mitglied der „Popstars“-Band „Bro'Sis“ in der zweiten Staffel der Casting-Show

Heute tritt Antony häufig in Shows von Florian Silbereisen oder dem „ZDF Fernsehgarten“ auf

Zusammen mit seinem Mann Paul Reeves hat Antony zwei Kinder

----------------

Besonders, da dieser Geburtstag hatte. Seine Glückwünsche auf Instagram lassen zumindest darauf schließen.

Ross Antony ehrt seinen toten Vater: „Ich vermisse Dich so unglaublich“

An seinen Vater gewandt, schreibt Schlagerstar Ross Antony: „Lieber Dad, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. Ich vermisse Dich so unglaublich. Du warst und bist der beste Dad, den sich ein Kind wünschen kann. Ich verspreche Dir, dass ich die Erinnerung an Dich für immer ehren werde. I love you so much. Happy Birthday.“ Dazu poste der 46-Jährige ein Bild seiner Eltern.

Dass seine Familie ihm das Wichtigste ist, hat Ross Antony schon des Öfteren bewiesen. Vor ein paar Wochen ließ er seinen Frust öffentlich freien Lauf, weil er durch den Corona-Lockdown seine Mutter in England schon länger nicht besuchen konnte. Dann folgte irgendwann doch das große Wiedersehen – und ein rührendes Bild von ihm und seiner Mutter eng umschlungen und den Tränen nahe.

----------------

Mehr zu Ross Antony:

Ross Antony stellt Fans diese Frage – die Antwort ist eindeutig: „Oh nein, bitte nicht“

Ross Antony: Große Sorge beim Schlagerstar – „Ich hatte solche Angst!“

Ross Antony tritt bei Weihnachts-Gala im ZDF auf – doch die Zuschauer schauen alle auf DIESES Detail

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------

Aus karrieretechnischen Gründen lebt der gebürtige Brite schon seit den 90ern in Deutschland. Umso mehr ist er in Gedanken bei seinen Lieben in England – und aktuell wohl ganz besonders bei seinem Vater.