Drama bei „Rosins Restaurants“: Wirt fährt einfach in Urlaub – „Habt ihr sie noch alle?“

In Treuchtlingen erlebt Frank Rosin eines seiner schwierigsten Projekte überhaupt. Das Traditionslokal „Wallmüllerstuben“ steht kurz vor dem Ruin – rund 20.000 Euro Schulden im Monat, eine völlig überladene Speisekarte und ein Wirt, der lieber an alten Gewohnheiten festhält, als sich helfen zu lassen. Seit fast 25 Jahren führt Markus Menk das Restaurant, doch die Zeit scheint darin stehen geblieben zu sein.

Rosin, der zum Rettungseinsatz anrückt, ist fassungslos über die Zustände: „Das ist ein sehr eingefahrener Typ, der sehr Oldschool ist und sehr naiv.“

Schon beim Testessen mit einer örtlichen Blasmusikkapelle zeigt sich das ganze Ausmaß des Problems: Über 100 Gerichte, von fränkisch bis spanisch – aber keine klare Linie. „Die Speisekarte erschlägt einen förmlich“, urteilt ein Gast. Während Markus die Kritik herunterspielt, zeigt sich Ehefrau Bea emotional betroffen. „Innerlich gehe ich schon daran kaputt, weil ja alles daran hängt – die Familie, das Haus, die Zukunft“, sagt sie.

Frank Rosin erkennt schnell: Hier steht nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Beziehung auf der Kippe!

Ausnahmesituation bei „Rosins Restaurants“ – Urlaub statt Einsatz

Der Sternekoch krempelt die Ärmel hoch – zusammen mit Einrichter Flo Kogler modernisiert er das komplette Lokal. Alte Möbel, überladene Deko, sogar der Pflanzendschungel müssen raus. Selbst die Fassade wird mithilfe eines Krans erneuert. Doch ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase kommt es zum Eklat: Markus und Bea fahren in den Urlaub. Für Frank Rosin ein Schlag ins Gesicht: „Da denke ich mir: Habt ihr sie noch alle?“ Markus verteidigt sich mit der Erklärung, der Trip sei schon lange vor den Dreharbeiten gebucht gewesen – doch die Enttäuschung des Kochprofis sitzt tief.

+++ Abbruch bei „Rosins Restaurants“ – Frank Rosins Projekt droht zu scheitern +++

Trotz des Rückschlags macht Rosin weiter. Als das Paar zurückkehrt, erwartet es ein völlig neues Restaurant – hell, modern und mit einer stark verkleinerten Karte. Die spanischen Gerichte sind gestrichen, stattdessen liegt der Fokus nun auf regionaler Küche. Zum großen Finale organisiert Rosin kein klassisches Testessen, sondern ein Straßenfest – inklusive Bürgermeisterin und YouTuber Rumathra, der das Event live streamt.

Rückfall in alte Muster

Das Fest wird zum Erfolg: volle Tische, zufriedene Gäste, gute Stimmung. Die „Wallmüllerstuben“ wirken wie neugeboren. Markus ist sichtlich bewegt – und doch währt die Freude nur kurz. Schon wenige Wochen später berichtet er, dass viele Stammgäste die spanischen Gerichte vermissen würden. „So was kann man nicht von heute auf morgen ändern, wenn man das 24 Jahre gemacht hat“, erklärt er.

Für Frank Rosin ist das Ergebnis bitter: Trotz harter Arbeit, neuem Konzept und modernem Look kehrt der Wirt bald zu alten Mustern zurück. Ein Sinnbild dafür, wie schwer Veränderung in der Gastronomie sein kann, besonders, wenn das Herz am Alten hängt. Rosins Fazit: Leidenschaft allein reicht nicht, wenn man den Wandel verweigert.

Kabel Eins zeigt die neue Folge „Rosins Restaurants“ am Donnerstag (02. Oktober 2025) um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch vorab im Stream bei Joyn.