„Rosins Restaurants“: Schlimme Tränenbeichte im TV – „Willst du mich verarschen?!“

Frank Rosin fährt in der neuen Folge „Rosins Restaurants“ auf Kabel1 in den Norden. Der Hilferuf kam aus dem kleinen Ort Kleinvollstedt in der Nähe von Kiel. Der familiengeführte Landgasthof „Hopfenstübchen“ steht fast vor dem Ruin. Die letzte Hoffnung ist jetzt nur noch der Sternekoch.

Nancy Tief (30), die Frau des Inhabers Sandro Tief (35), hat sich verzweifelt an das Team von „Rosins Restaurants“ gewandt. Die kleine Familie braucht dringend Tipps vom Profi. Sie in Elternzeit, ihr Ehemann rund um die Uhr im Gastro-Einsatz - doch das Geld reicht nicht. Und auch Zeit für die Familie bleibt da wenig.

„Rosins Restaurants“: Frank Rosin ist entsetzt - als er DAS hört

Doch in der ersten Szene, als Frank Rosin am Gasthof ankommt, ist es still und verlassen. Das Restaurant scheint dicht. „Dienstag und Mittwoch Ruhetag“, liest der Dorstener Sternekoch laut vor. Er probiert es auf dem Handy. Sandro Tief kauft gerade Lebensmittel ein, will sofort zum Restaurant. „Machen wir mal den Wartekowski“, scherzt Rosin.

Erfreut und auch mit einem mulmigen Gefühl begrüßt Sandro das Sendeteam. „Man glaubt es nicht. ich bin aufgeregt und nervös, zittere am ganzen Körper“, gibt er zu.

Doch die erste ernste Frage nach den Einnahmen schockiert Rosin zutiefst. „Mein Tagesumsatz liegt bei 30 bis 35 Euro“, sagt der Gastronom kleinlaut. „Willst du mich verarschen?!“, wettert Rosin los. „Das sind ja nur drei Euro Gewinn am Tag“, spinnt er weiter. Der norddeutsche Betreiber zuckt nur mit den Schultern. „Das ist ein Scheiß-Gefühl“, erklärt er.

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Dort führt er auch sein Restaurant 'Rosin'

Seine Küche wird als regional geprägte, kreative Gourmetküche beschrieben

Seine Haupteinnahmequelle sei die Zubereitung von Gerichten für Kindertagesstätten. Doch auch die lässt die Flaute im Portemonnaie nicht verschwinden.

An seinem Essen könne es nicht liegen, meint der „Hopfenstübchen“-Inhaber selbstbewusst. Doch als die 20 Testesser die Mahlzeiten probieren, fällt das rigorose Urteil von Rosin: „Da ist auf dem Baumarkt 'ne Spanplatte besser!“ Autsch!

Die Preview zur aktuellen Sendung lässt dann auch nichts Gutes erahnen. Ehefrau Nancy bricht in Tränen aus. „Das bricht die Familie, so wie es im Moment ist“, schluchzt sie. Sie hat das Gefühl, dass es mit dem Laden nicht mehr lange gut geht.

Kann Frank Rosin der verzweifelten Familie helfen und den Laden wieder auf Vordermann bringen?

Die neue Folge „Rosins Restaurants“ läuft am Donnerstagabend um 20.15 Uhr bei Kabel1.