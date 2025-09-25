Paukenschlag bei „Rosins Restaurants“ – da ist sogar Frank Rosin sprachlos

Frank Rosin geht in seiner Kabel 1 Sendung wieder auf Rettungsmission. In „Rosins Restaurants“ hilft der 59-Jährige verzweifelten Gastronomen, ihre jeweiligen Restaurants wieder auf Vordermann zu bringen.

Am Donnerstag (25. September) reist der TV-Koch für „Rosins Restaurants“ nach Kirchensittenbach, um das Restaurant „Gut Obermühle“ zu retten. Doch was der Besitzer ihm dort eröffnet, sorgt bei Frank Rosin für Fassungslosigkeit.

Neue Folgen „Rosins Restaurants“

Darauf haben die Fans der Erfolgsserie „Rosins Restaurants“ sehnsüchtig gewartet: Am Donnerstag gibt es neue Folgen bei Kabel 1! Und der erste Fall hat es bereits in sich. Für Frank Rosin und sein Team geht es zum Lokal „Gut Obermühle“ im Nürnberger Land.

Gastronom Alexander Schalber-Müller hat das Lokal im Jahr 2019 übernommen und insgesamt 1,2 Millionen Euro darin investiert. Doch bei der Ankunft merkt Frank Rosin leider nichts von diesem Investment. Die Kosten übersteigen dabei den Gewinn um Längen – ein harter Fall für den 59-Jährigen.

Schnell merkt der TV-Koch, dass hier einiges getan werden muss. In den Gesprächen mit Alexander Schalber-Müller scheint ihn allerdings etwas zu überraschen. „Wenn ich mit ihm spreche, dann spüre ich die Demut nicht. Wie kann man bei so viel Schulden so ruhig bleiben?“, sagt Frank Rosin im Interview. Ob der Restaurant-Experte hier noch was ausrichten kann?

Kabel Eins zeigt die neue Folge „Rosins Restaurants“ am Donnerstag (25. September 2025) um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch vorab im Stream bei Joyn.