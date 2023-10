„Rosins Restaurants“: Alles aus – doppelte Hiobsbotschaft für den Sternekoch

Er hat alles gegeben. Doch es hat einfach nicht sollen sein. Es war wohl einer von Frank Rosin schwersten, und auch emotionalsten Fällen. In der vergangenen „Rosins Restaurants“-Folge besuchte der Sternekoch den Schnellimbiss „Speedys Pizza“ nahe Osnabrück. Ein kulinarisches Debakel. Die Pizza schmeckte nicht, das Dönerfleisch wirkte gesundheitsgefährdend, die Aufläufe waren fad und mit Käse überwalzt.

Doch abseits des kulinarischen Grauens fand Frank Rosin Freude an Betreiber Mohammad. Der war 2015 aus Syrien geflüchtet, wollte sich mit seinem Imbiss ein gutes Leben in Deutschland ermöglichen. Und so half Rosin gerne. Mithilfe von „Rosins Restaurants“ wurde aus der abgeranzten Imbissbude ein niedliches, kleines Restaurant, in dem Mohammad typische Gerichte aus seiner Heimat zauberte.

„Rosins Restaurants“: Gleich zwei Lokale dicht

Fünf Sterne vergaben die Testesser schlussendlich in allen Bereichen. Ein großartiger Wert für den Laden, den Mohammad im Laufe der Sendung in „Falafilu“ geändert hatte. Doch der Erfolg scheint nicht von langer Dauer gewesen zu sein. Mittlerweile ist das Restaurant in Wallenhorst geschlossen.

Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet, sei der Imbiss seit Monaten dicht. Aktuelle Bilder zeigen verklebte Fensterscheiben, bei Google ist der Imbiss ebenfalls als geschlossen deklariert. Wieso der Traum platzte, wollte Inhaber Mohammad Alkhamour jedoch nicht verraten. Er wolle nicht mehr zurückblicken, ließ er gegenüber der „NOZ“ verlautbaren.

Auch das „Natürlich schmackhaft“ ist dicht

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch das Restaurant, das Frank Rosin in der neuen Folge „Rosins Restaurants“ am Donnerstag (5. Oktober 2023) besucht. Wollte der Dorstener doch das „Natürlich schmackhaft“ in Saabrücken aufmöbeln. Allerdings scheint auch hier die Hilfe des 57-Jährigen nicht gefruchtet zu haben.

Auf der Facebook-Seite des Betriebes ist vermerkt, dass das Restaurant „dauerhaft geschlossen“ sei. Ebenfalls sind weder die Telefonnummer, noch die E-Mail-Adresse oder die Website des Lokals aktiv.