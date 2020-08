„Rosins Restaurants“ (Kabel Eins): Sternekoch will Wirtshaus helfen – DAS macht es besonders schwer: „Es geht um einiges“

Raus aus der Restaurant-Krise mit Frank Rosin! Der Sternekoch will in seiner neuen Show „Rosins Restaurants – jetzt erst Recht!“ corona-geplagten Gastronomen dabei helfen, wieder ordentlich Kasse zu machen.

In Lobstädt (Sachsen-Anhalt) besucht er den „Kastanienhof“. Das Traditionswirtshaus lief eigentlich immer rund, bis die Corona-Krise eintrat. Jetzt bangen die Betreiber um ihre Existenz – und ihr Lebenswerk.

„Rosins Restaurants“: So schlecht steht es um den „Kastanienhof“

Als Frank Rosin den Gasthof betrifft, hat er natürlich erstmal eine Frage: „Wie geht's?“. Die vernichtende Antwort der Betreiber Ingo und Cornelia Bode: „Beschissen.“

Seit der Schließung des Restaurants wegen des Corona-Lockdowns bis zur Wiedereröffnung haben die Bodes einen Umsatzrückgang von bedrohlichen 90 Prozent erlebt – und das Konto geht laut Cornelia „ins minus, minus, minus“.

Hier in Lobstädt gibt es für Frank Rosin und sein Team aus Thomas Hirschberger und Eva-Maria Gerstner also wirklich etwas zu tun.

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

Auch die Köche im „Kastanienhof“ kriegen die Folgen der Krise zu spüren, sind in Kurzarbeit und erzählen, dass dieser Umstand „Einschränkungen im kompletten Leben“ verursacht.

„Rosins Restaurants“: „Es geht um einiges“

Was die Arbeit am „Kastanienhof“ besonders schwer macht: Ingo Bode hängt emotional komplett an seinem Restaurant. Er hat seine Jugend hier verbracht, weil seine Eltern die Gaststätte 1973 übernommen hatten.

Cornelia und Ingo Bode treffen auf Frank Rosin. Foto: Screenshot Kabel Eins

„Ich habe dann als 17-Jähriger am Tresen gestanden und die Bar mitgemacht. Die emotionale Bindung kann man nicht beschreiben.“ Für ihn „geht es ja doch um einiges hier. Es geht um mein Lebenswerk. Das ist mein Baby“, schildert der Restaurant-Chef unter Tränen.

Ehefrau Cornelia empfindet ähnlich: „Das hier ist mein Leben. Ich möchte nicht, dass das kaputt geht“, stellt sie klar.

Ob Frank Rosin und seinem Team mit vereinten Kräften gelingen wird, den „Kastanienhof“ zu retten, kannst du in der ganze Folge „Rosins Restaurants – jetzt erst Recht!“ am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Kabel Eins oder bei „Joyn“ sehen. (kv)