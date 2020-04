Rosins Restaurants: Kabel 1 wirft Frank Rosins Kochshow aus dem Programm

Traurige Nachricht für alle Fans von „Rosins Restaurants“!

Die Kabel-Eins-Sendung mit Sternekoch Frank Rosin (53), der kriselnden Restaurants wieder auf die Beine hilft, wird aus dem Programm genommen.

„Rosins Restaurants“: Kabel Eins nimmt Sendung aus dem Programm

Kabel Eins verzichtet auf die Ausstrahlung der verbleibenden Episoden der aktuellen Staffel. Der Sendeplatz am Donnerstagabend wir nun für Spielfilme freigemacht. „Das Sehverhalten der Zuschauer hat sich in diesen Zeiten verändert“, erklärte Kabel-Eins-Sprecher Michael Ulich gegenüber dem Medienmagazin „DWDL.de“. „Außerdem haben Deutschlands Gastronomen gerade leider andere, zum Teil viel größere Sorgen.“

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Dort führt er auch sein Restaurant 'Rosin'

Seine Küche wird als regional geprägte, kreative Gourmetküche beschrieben

Wegen erzwungener Corona-Schließungen bangen viele Gastro-Betreiber in Deutschland um ihre Zukunft. Eine TV-Sendung über geskriptete Restaurant-Rettungen würde dabei wahrscheinlich etwas fehlplatziert wirken.

Sender hat große Pläne für die Zeit nach Corona

Wie lange die Pause für „Rosins Restaurants“ andauern wird, steht noch nicht fest. Fest stehen bisher nur die Ausfälle am 9. und am 16. April. Doch die Sendung steht keinesfalls vor dem kompletten Aus. Kabel Eins hat bereits große Pläne mit Frank Rosin.

So bereite sich der Sternekoch etwa darauf vor, in zukünftigen Staffeln Restaurants zu retten, die speziell durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. „Sie starten damit, sobald es die Situation zulässt“, heißt es von Seiten des Senders. (at)