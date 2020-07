„Rosins Restaurants“ (Kabel 1): DAS hat der Sterne-Koch wirklich noch nie gesehen– „Weltsensation“

Das Coronavirus war vor allem für die Gastronomie ein harter Schlag. Von heute auf morgen mussten etliche Restaurants, Bars und Imbisse schließen. Auch Frank Rosin war von den Schließungen betroffen. Doch der Sternekoch will helfen. In Spezialausgaben von „Rosins Restaurants“ springt er seinen in Not geratenen Kollegen zur Seite.

In der ersten Folge von „Rosins Restaurants – jetzt erst Recht!“ reist Frank Rosin in das idyllische Städtchen Boppard (Rheinland-Pfalz).

„Rosins Restaurants“: Özay Salim wurde von der Corona-Krise hart getroffen

Dort betreibt der 37-Jährige Özay Salim gleich zwei Restaurants. Das „Königliches Brauhaus“ und die „Severus Stube“. Die Restaurants hatte der junge Mann gerade erst übernommen, war extra 180 Kilometer von seiner Familie weggezogen, um seinen Gastro-Traum zu verwirklichen. Doch dann kam Corona.

Frank Rosin hilft bei „Rosins Restaurants“ Gastronomen in Not. Foto: imago images

----------------------------

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

----------------------------

Die Restaurants waren leer, doch Miete und Gehalt mussten trotzdem weitergezahlt werden. Als Frank Rosin ankommt, hat Salim gerade noch 1000 Euro auf dem Konto. Ein Drama.

„Rosins Restaurants“: Özay Salim hat ein Ass in der Hand

Die Küche von Özay Salim ist top ausgestattet. Foto: Screenshot Kabel1.

Doch Özay Salim hat ein Ass in der Hand. Seine Küche. Die nämlich ist so grandios ausgestattet, dass selbst Frank Rosin aus dem Staunen nicht mehr herauskommt.

Eine solche Küche, so Rosin, habe er in zwanzig Staffeln „Rosins Restaurants“ noch nie zu Augen bekommen. „Solche Möglichkeiten habe ich noch nie gesehen. Das ist perfekt. Das ist eine Weltsensation“, lobt Rosin.

Bleibt nur zu hoffen, dass Salim mit der Hilfe des Sternekochs seinen Laden wieder zum Laufen bringen kann.

Die ganze Folge „Rosins Restaurants – jetzt erst Recht!“ (Kabel eins) kannst du bei „Joyn“ anschauen.