„Rosins Restaurants“: Frank Rosin stellt Mitarbeiterin zur Rede – dann rastet ihr Chef plötzlich aus

In der neuen Folge von „Rosins Restaurants“ wird es wieder ziemlich hitzig. Dieses Mal ist es nicht nur Frank Rosin, der kein Blatt mehr vor den Mund nehmen möchte.

Als der Fernsehkoch eine Mitarbeiterin zur Rede stellt, wird es plötzlich sehr laut in der Küche des „Op de Limeke“. Was ist nur geschehen?

„Rosins Restaurants“-Produktion erhält emotionalen Brief

Frank Rosin besucht in der „Rosins Restaurants“-Folge von Donnerstagabend das „Op de Limeke“ in Verl. Restaurantbesitzer Stefan hat sich im Vorfeld mit einem emotionalen Brief an den TV-Koch gewendet. „Ich bitte um Ihre Hilfe. Nicht für mich – sondern für mein Team und meine Familie. Sie haben das einfach nicht verdient, meine Fehler auszubaden“, schreibt der Gastronom.

Eine Bitte, der Frank Rosin nachgehen möchte. Doch als er in Verl ankommt, trifft ihn der Schlag. Beim Anblick von Stefans Lagerraum wird ihm ganz schlecht: „Das ist ein Sauhaufen!“ Ihm wird schnell klar: Stefan, ein gelernter Kaufmann, hat sich offenbar den falschen Beruf ausgesucht. „Du bist kein Chef!“, wirft ihm Frank Rosin deshalb an den Kopf.

Frank Rosin. Foto: Kabel Eins/Willi Weber

--------------------

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

--------------------

„Rosins Restaurants“: Gastronom platzt der Kragen, als Mitarbeiterin DAS sagt

Puh, das geht ja gut los. Stefan schaltet derweil auf Durchzug und gibt vor der Kabel-1-Kamera zu: „Dann halte ich jetzt meine Fresse.“ Es wird also ein harter Kampf für Frank Rosin, den ehemaligen LKW-Verkäufer aus Verl auf den richtigen Weg zu bringen.

Um mehr über Stefans Laden zu erfahren, sucht der Starkoch das Gespräch mit einer Mitarbeiterin. Die wirft ihrem Arbeitgeber vor, nicht auf Vorschläge ihrerseits einzugehen. Mit dieser Kritik kommt Stefan scheinbar nicht zurecht. „Du verarschst mich jetzt gerade? Ich bin nicht menschlich und rede nicht mit den Leuten? Ich?!“

--------------------

--------------------

„Rosins Restaurants“: Wird Frank Rosin das Lokal in Verl noch retten können?

Die Sache scheint Stefan ziemlich nahe zu gehen: „Da kannst du auch einen Dolch nehmen und mir einfach in den Rücken stechen“, entgegnet er seiner Mitarbeiterin, bevor er die Küche wutentbrannt verlässt. Eines ist sicher: In dieser Folge fließen nicht nur einmal Tränen.

Ob Frank Rosin es schaffen wird, die Wogen innerhalb des Teams zu glätten, Stefan in Chef-Angelegenheiten zu schulen und das „Op de Limeke“ erfolgreich zu machen? Wir werden sehen.

Die neue Folge „Rosins Restaurants“ läuft am Donnerstag, den 3. Dezember, um 20.15 Uhr bei Kabel1.