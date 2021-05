„Rosins Restaurants“: Frank Rosin platzt vor laufender Kamera der Kragen – „Ihr wisst nicht, was ihr tut“

Fans von Frank Rosin dürfen sich freuen, denn endlich gibt es neue Folgen von „Rosins Restaurants“. In der Kabel 1-Sendung greift der Sternekoch unterschiedlichen Gastronomen unter die Arme, damit ihr Laden schon bald wieder gut besucht wird.

Am Donnerstag trifft Frank Rosin bei „Rosins Restaurants“ auf Kahraman Celik. Er machte sich vergangenes Jahr mit seinem Lokal „KC Kitchen“ in Pfullendorf selbstständig.

„Rosins Restaurants“: Schon beim Anblick des Burgers vergeht Frank Rosin der Appetit

Doch das Konzept des Restaurants scheint noch nicht ganz durchzuschlagen. Deshalb eilt Frank Rosin Kahraman zur Hilfe. Wie schon in vorherigen „Rosins Restaurants“-Folgen wird es auch dieses Mal ziemlich laut.

In einer Vorschau, die Frank Rosin bei Instagram teilt, geht es bereits mächtig zur Sache. Als der 54-Jährige einen Burger aus Kahramans Küche probiert, ist er entsetzt: „Das sieht aus, als hätte das einer überfahren! Ein Kuss ohne Liebe.“

Schon allein beim Anblick des Tellers vergeht Frank Rosin der Appetit. „Hässlicher kann man nicht anrichten. Gar nichts hat das!“, lautet das knallharte Urteil des Fernsehkochs.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

----------------------------------------

„Rosins Restaurants“: Fans freuen sich auf „gnadenlose Ehrlichkeit“

Doch es wird noch fieser. „Das ist Instagram-Mode-Bistro-Blabla-Food... Ihr wisst nicht, was ihr tut“, motzt Frank Rosin. Das dürfte gesessen haben. Doch Kahraman Celik zeigt sich kooperativ. Er wolle nun positiv in die Zukunft schauen. Die Fehler gehören der Vergangenheit an.

Bei diesem Restaurant muss Frank Rosin eingreifen. Foto: Kabel Eins / Willi Weber

Und auch die Fans freuen sich schon gewaltig auf den nächsten Ausraster von Frank Rosin. „Endlich! Gnadenlose Ehrlichkeit mit anschließendem Erfolgsrezept kommt wieder auf den Tisch“, kommentiert ein Follower.

----------------------------------------

Mehr zu „Rosins Restaurants“:

„Rosins Restaurants“: Frank Rosin stellt Mitarbeiterin zur Rede – dann rastet ihr Chef plötzlich aus

„Rosins Restaurants“: Sternekoch will Pizzeria helfen – für die Chefin findet er deutliche Worte! „Hör auf zu jammern“

„Rosins Restaurants“: Hiobsbotschaft für Frank Rosin – wie soll er DAS noch retten?

----------------------------------------

Es wäre nicht das erste Mal, dass Frank Rosin vor laufender Kamera der Kragen platzt. Was ihn in der vorherigen Staffel auf die Palme gebracht hat, erfährst du hier.

„Rosins Restaurants“ läuft donnerstags um 20.15 Uhr bei Kabel Eins.