„Rosins Restaurants“ (Kabel 1): Als Frank Rosin DAS sieht, flippt er aus – „Wofür holst du mich eigentlich?“

Frank Rosin ist wieder da – der Sternekoch will bei „Rosins Restaurant“ diesmal seinem Namensvetter Frank Banse und dessen Frau Ute unter die Arme greifen. Die beiden leiten die Currywurstbude „Franks Brutzelbude“ im niedersächsischen Dannenberg.

An der Koch-Begeisterung liegt es bei Frank nicht, so viel ist sicher. Bei dem Spontan-Besuch von Frank Rosin scheitert es allerdings schon vor dem Testessen an etwas anderem – die Zutaten fehlen.

„Rosins Restaurant“: Frank Rosin schockt Kabel 1-Kandidaten mit spontanem Testessen

„Ich habe nicht für 14 Testesser alles da“, entfährt es Frank, als der erfährt, dass er innerhalb von 30 Minuten sein Essen bereit haben muss.

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Der Vater von Frank Rosin war Großhändler für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

Frank Rosin kann’s gar nicht fassen, als ihm sein Namensvetter erzählt, dass er mit 14 Gästen am Tag nicht gerechnet hatte. Dabei ist jetzt dringend schnelles Arbeiten angesagt. Gut, dass Ehefrau Ute schon zur Stelle ist und noch schnell für kulinarischen Nachschub sorgt.

„Rosins Restaurant“-Kandidat bringt Frank Rosin zum Ausflippen

Neun Minuten vor Eintreffen der Verkoster ist Ute dann endlich wieder zurück und Frank kann anfangen die Buletten zu formen.

+++„Rosins Restaurants“: Als Frank Rosin DAS hört, ist er stinksauer! „Wollt ihr mich veräppeln?“+++

Als er 400 Gramm Hackmasse formen will, flippt Frank Rosin plötzlich aus. Er kann nicht glauben, dass der Koch so viel Fleisch verwendet und dann noch für unter zehn Euro verkauft.

Kochshow-Kandidat hofft auf Frank Rosins Hilfe

Der Sternekoch rechnet Frank vor, dass er am Ende mit dieser Kalkulationen keinen Cent an seinen Burgern verdient. „Wofür holst du mich eigentlich. Das liegt doch so auf der Hand“, empört sich Frank Rosin.

Und Imbissbesitzer Frank? Der ist ganz perplex, dass er draufzahlt.

Ob der Niedersachse mit der Hilfe von Frank Rosin seinen Laden am Ende doch noch retten kann? Eins ist zumindest jetzt schon klar: An der Preiskalkulation wird sich auf jeden Fall etwas ändern müssen.

