„Rosins Restaurants”: Kabel 1-Kandidat passiert schlimmer Patzer beim Testessen – „Widerlich”

Für Frank Rosin geht es am Donnerstagabend bei „Rosins Restaurants” zum Ausflugslokal „Wanderrast” zu Gastronom Marcus. Das Restaurant liegt am schönen Arendsee in der Altmark.

Eigentlich ein Erfolgsgarant für viele Gäste und hohe Einnahmen. Auch Frank Rosin ist sich sicher „ein Gastronomiebetrieb in so einer Gegend muss laufen”. Dann passiert allerdings schon beim Testessen bei „Rosins Restaurant” Koch Marcus ein schlimmer Patzer.

„Rosins Restaurants”: Kabel 1-Kandidat patzt beim Testessen

Wie immer gilt bei „Rosins Restaurants”: Es kommt nicht nur auf die Schnelligkeit, sondern auch auf den Geschmack an.

-----------------------------

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Der Vater von Frank Rosin war Großhändler für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

2021 kommen neue Folgen von „Rosins Restaurants” auf Kabel 1

-----------------------------

Bei Kandidat Marcus ist allerdings beides nicht gegeben. Während die Gäste schon längst auf ihr Essen warten, entscheidet Marcus noch seelenruhig über die Dicke der Wurstscheiben, die er später als Currywurst mit hausgemachter Soße verkauft.

„Rosins Restaurants”-Kandidat verwechselt seine Töpfe beim Testessen

Kaum ist die Wurst-Dicke ausreichend analysiert, geht es ans Eingemachte. Die Bestellungen flattern in die Küche, da will sich Frank Rosin selbst einen Überblick von der Situation machen.

Kaum steht der TV-Koch allerdings in Reichweite von Marcus, wird der plötzlich hektisch. Voller Eifer verwechselt er dabei die Töpfe auf dem Herd und mischt zu den Wurstscheiben seine heiße Tomatensuppe.

+++„Rosins Restaurants“ (Kabel 1): Als Frank Rosin DAS sieht, flippt er aus – „Wofür holst du mich eigentlich?+++

„Ich habe die Tomatensuppe als Sauce genommen”, entfährt es dem Gastronom schockiert.

Frank Rosin hat Zweifel an den Kochkünsten von „Rosins Restaurants”-Kandidat

Die Verwechslung ist aber längst nicht das Schlimmste an Frank Rosins Küchenbesuch. Als er einen Löffel von der richtigen Currysauce probiert, verzieht er das Gesicht.

Sein Fazit: „Es schmeckt widerlich”. Und auch die Testesser sind nicht begeistert, wie die anschließenden Bewertungen zeigen. Nach diesem vernichtenden Nachmittag macht Frank Rosin klar: „Nachdem was ich heute gesehen habe, weiß ich gar nicht, ob du kochen kannst”.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kandidat Frank Rosin an seine Grenzen bringt. Warum der TV-Koch in der Show schon mal richtig fuchsig wurde, erfährst du hier.