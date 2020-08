„Rosins Restaurant“ (Kabel Eins): Das hat der Sternekoch noch nie erlebt! – „Schockstarre“

TV-Koch Frank Rosin verschlägt es in der neuen Folge von „Rosins Restaurant - Jetzt erst recht!“ in den malerischen Spreewald nach Cottbus. Dort muss er dem Chef Norman Pötschke (38) des Ausflugslokals „Kutzeburger Mühle“ gleich in mehreren Bereichen unter die Arme greifen.

Dabei muss sich Rosin jedoch einer nie da gewesenen Situation stellen!

„Rosins Restaurant“ (Kabel Eins): Das hat der Sternekoch noch nie erlebt!

Bereits der erste Blick in die Küche verrät: Hier läuft etwas verkehrt. Die erste Anordnung des Experten lautet deshalb: die Küche gründlich putzen! Dem Laden fehlt es an Struktur und auch an den Speisen muss sich dringend etwas ändern.

In der „Kutzeburger Mühle“ stellt sich Frank Rosin einer besonderen Herausforderung. Foto: Screenshot Kabel Eins

Eigentümer Norman hat die „Kutzeburger Mühle“ erst im Herbst 2019 übernommen, bis dahin hat er in dem Lokal nur als Kellner gearbeitet. Ist das vielleicht einfach das Problem, fehlt es Norman an der nötigen Führungsqualität?

Das Ausflugslokal platzt normalerweise in den Sommermonaten aus den Nähten. Im Herbst und Winter verirren sich hingegen nur wenige Gäste in das Restaurant.

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

Doch kurz nach dem Besuch des TV-Kochs müssen sich alle Beteiligten plötzlich mit einer ganz neuen Herausforderung auseinandersetzten. Das Coronavirus stellt das Lokal auf eine letzte Probe. Es fließen sogar Tränen!

Das Ausflugslokal hat es hart getroffen, die Türen blieben wegen der Pandemie einige Monate zu. „Ich war in einer Schockstarre, ich musste mich wieder motivieren und musste erst mal für mich sein“, erklärt Chef Norman. Schaft es Frank Rosin das Ausflugslokal aus der Krise zu holen?

Ob Frank Rosin und seinem Team mit vereinten Kräften gelingen wird, die „Kutzeburger Mühle“ zu retten, kannst du in der ganze Folge „Rosins Restaurants – jetzt erst Recht!“ am Donnerstag um 20.15 Uhr bei Kabel Eins oder bei „Joyn“ sehen. (mia)