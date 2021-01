„Rosins Restaurants“: Hiobsbotschaft für Frank Rosin – wie soll er DAS noch retten?

Werratal. In seiner Kabel Eins-Show „Rosins Restaurants“ greift Frank Rosin ausgewählten Gastronomen in Not unter die Arme. Doch sein neuer Fall bringt den TV-Koch ziemlich ins Schwitzen.

Die Zukunft des „Café Zweistein“ steht auf dem Spiel. Die Eigentümer Daniel und Karina hoffen nun voll und ganz auf den „Rosins Restaurants“-Retter.

„Rosins Restaurants“: Besitzer darf DIESES Küchengerät nicht mehr benutzen

Mit mangelhaften Menükarten wurde Frank Rosin bei „Rosins Restaurants“ schon des Öfteren konfrontiert. Doch das ist nicht das einzige Problem, das ihn im hessischen Werratal erwartet.

Bei einem Gespräch mit den Restaurantbesitzern Daniel und Karina wird Frank Rosin vor ein viel gravierenderes Problem gestellt: Der Grill im „Café Zweistein“ wird beinahe nicht angerührt. Nicht mal einen Caesar Salad können Daniel und Karina zubereiten.

----------------------------------------

Das ist Frank Rosin:

Frank Rosin wurde am 17. Juli 1966 in Dorsten geboren

Er ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch und Gastronom

Sein Vater war Großhändlers für Gastronomiebedarf

Seine Mutter war Betreiberin eines Imbissstandes

Er veröffentlichte bereits mehrere Bücher: Rosins Restaurant und Modern German Cookbook

Sein Restaurant „Rosin“ liegt in Dorsten

----------------------------------------

„Rosins Restaurants“: Gesundheitsamt macht Gastronom Strich durch die Rechnung

„Manche würden gerne kommen und so ein richtig schönes Steak essen. Ich trau mich erstens an ein Steak gar nicht ran, wegen der Garstufen und sowas... Und wir haben hier auch keine Dunstabzugshaube. Wir dürfen offiziell hier nicht grillen“, erklärt Daniel.

Daniels Küche ist nicht komplett einsatzfähig. Wie kann Frank Rosin dieses Problem umgehen? Foto: Kabel Eins

„Eine Hiobsbotschaft. Die Küche ist gar nicht zu 100 Prozent einsatzfähig“, heißt es in der Vorschau.

----------------------------------------

----------------------------------------

Laut den Vorschriften des Gesundheitsamts dürfen Daniel und Karina rein gar nichts in ihrer Küche anbraten. Keine optimale Voraussetzung für ein Restaurant.

Wie soll Frank Rosin dieses Problem nur lösen können? Wird er im Fernsehen zu illegalen Mitteln greifen müssen? Hoffentlich nicht.

Die neue Folge von „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!“ läuft am Donnerstag, den 28. Januar, um 20.15 Uhr bei Kabel Eins.