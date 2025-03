Nach Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa – damit hat niemand gerechnet

Die Nachricht vom Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa R. im Alter von nur 55 Jahren schockierte nicht nur ihre Fans, Angehörige und die Musikwelt. Die Musikerin wurde tot in ihrer Wohnung in Berlin gefunden. Die Todesursache ist der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt, und das soll laut „Bild“ auf Wunsch der Eltern auch so bleiben.

Sicher ist jedoch, dass AnNa R. kurz vor ihrem plötzlichen Tod noch große Pläne hatte. Zum einen wollte sie Vorträge als Poetikdozentin halten und zum anderen als Solo-Künstlerin auf der Bühne auftreten. Nach ihrem Ableben scheinen die Fans sich nun durch ihre Musik mit ihr weiter verbunden zu fühlen.

„Rostenstolz“-Songs plötzlich zurück in den Charts

Es sind Lieder wie „Ich bin ich (Wir sind wir)“ und „Liebe ist alles“, mit denen sich „Rosenstolz“ direkt in die Herzen der Fans sang und große Erfolge feiern konnte. Und auch jetzt lauschen viele Menschen offenbar noch einmal der melancholischen Stimme von AnNa R., denn genau diese Hits sind plötzlich wieder in den Charts nach oben geklettert.

„Ich bin ich (Wir sind wir)“ schafft den beachtenswerten Wiedereinstieg auf Platz 72 und „Liebe ist alles“ landet auf der 89, wie die GfK Entertainment mitteilte. Auch im Alben-Ranking ist Rosenstolz wieder dabei. „Lass es Liebe sein – Die schönsten Lieder“ (Platz 29) und „Das grosse Leben“ (Platz 61) sowie ihr Soloalbum „König:in“ der Musikerin (Platz 82) sind zurück in den deutschen Charts.

Noch weitere aktuelle Meldungen:

Bei den iTunes-Charts ist der Erfolg noch beachtlicher. 24 Hits des einstigen Traum-Duos bestehend aus AnNa R. und Peter Plate platzierten sich nach Bekanntwerden der Todesnachricht in den Top100. Ganz vorn liegt „Liebe ist alles“, auf Platz 2 „Ich bin ich“, gefolgt von „Gib mir Sonne“. Unter den Top-10-Alben ist Rosenstolz gleich sechsmal vertreten. Zu ihren Lebzeiten landete AnNa R. mit Rosenstolz fünf Mal in den Album-Charts.