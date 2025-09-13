„Rosamunde Pilcher“-Star Sabine Vitua: „Finde es sehr ermüdend, wenn man zu sehr im Kitsch herumwühlt“

Wundervolle Landschaften, ein bisschen Drama und ganz viel Romantik – das sind wohl die ersten Gedanken, die einem in den Kopf kommen, wenn man Rosamunde Pilcher hört. Am Sonntag (14. September 2025, 20.15 Uhr) zeigt das ZDF den neuen Pilcher-Film „Wer immer du bist“.

Dort gibt es zwar auch wieder traumhafte Landschaften, der ganz große Kitsch jedoch bleibt aus, wie uns Schauspielerin Sabine Vitua, die im Film die Rolle der Charlotte Mansfield spielt, im Interview berichtet.

Wenn ihre Kollegen vom „Traumschiff“ kommen, hört man oft, dass sich die Dreharbeiten wie Urlaub angefühlt haben. Kann ich mir das bei Rosamunde Pilcher ähnlich vorstellen?

Zu einem Urlaub gehört natürlich auch freie Zeit. Das war beim Dreh zu „Wo immer du bist“ nicht so. Ich war genau zwei Wochen dort, und habe, mit Ausnahme der Wochenenden, immer gearbeitet. Aber wenn du morgens aus dem Fenster schaust, und statt auf eine Straße auf das Meer blickst, ist das natürlich schon schön.

Wohnen Sie vor Ort in Hotels?

Nein, wir hatten kleine Cottages. Eine traumhafte Gegend.

Wie praktisch für die Rolle, dann erleben Sie das Britisch sein ja 24/7.

Ja, das Team ist ja auch zum Teil englisch. Und wenn du nach Feierabend durch das Städtchen gehst, das ist schon toll. Ich genieße es, mal etwas komplett anderes zu sehen, sich ganz anders wahrzunehmen. Und abgesehen von dieser wundervollen Landschaft, war ich auch von diesem unglaublich tollen Humor und der Höflichkeit der Engländer beeindruckt.

Wie äußert sich das?

Eigentlich musste ich den ganzen Tag lachen. Sie haben einen solchen Witz, sie sind so höflich. Ich habe mich da enorm wohlgefühlt.

Wohler als in Deutschland?

Ja, würde ich sagen. An der Höflichkeit können wir schon noch arbeiten.

Also sind die Koffer schon gepackt?

Das jetzt nicht (lacht). Aber es ist schön zu sehen, dass es auch anders geht.

Wenn ich „Wo immer du bist“ richtig interpretiere, hat er auch ein edukatives Element. Nämlich den Part mit dem Internetbetrug – sogenannte Phishing-Mails. Glauben Sie, dass der Film helfen kann, dass solche Verbrechen in Zukunft weniger werden?

Es wäre natürlich gut. Leider jedoch sind die Gefahren ja mittlerweile auch sehr populär. Dennoch kennt jeder jemanden, der bereits auf einen solchen Betrug reingefallen ist. Ich erinnere mich an eine Dame, die mir auf einer Zugfahrt davon berichtet hat, dass sie selbst auf den Enkeltrick reingefallen ist. Sie hatte wirklich Angst, dass ihrer Enkelin etwas passiert ist, und hat gezahlt. Die machen das schon unfassbar geschickt.

Ist Ihnen auch schon so etwas passiert?

Nein, mir selbst noch nicht. Aber ich gehöre auch zu der Generation, die nicht mit dem Computer aufgewachsen ist. Die meisten wissen ja nicht einmal, was Phishing-Mails sind. Wir müssen einfach auf der Hut sein.

Wenn ich an Rosamunde Pilcher denke, kommen mir wunderschöne Landschaften und ein gutes Ende in den Sinn. Was glauben Sie, macht diese Reihe so erfolgreich? Ist es der Gedanke, dass am Ende immer alles gut wird?

Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich glaube, es beruhigt die Menschen. Allerdings finde ich es sehr ermüdend, wenn man zu sehr im Kitsch herumwühlt. Diesbezüglich hat die Reihe aber sehr gewonnen. Bei unserem Film beispielsweise. Vor ein paar Jahren würde ich behaupten, wären der Witwer (Anm. d. Red.: Gespielt von Joachim Krol) und meine Rolle noch ein Paar geworden.

Darauf hätte ich auch gewettet…

Es war auch so angelegt. Aber Joachim, unsere Regisseurin Dagmar Seume und ich haben gemeinschaftlich gesagt: Nein, das machen wir nicht.

Also verstehe ich das richtig, dass sie das Skript noch einmal umgeschrieben haben?

Nein, umgeschrieben nicht. Das Skript war so angelegt, dass du küssend hättest enden können. Da waren wir uns aber bereits bei der Leseprobe einig, dass das blöd wäre. Ich hätte es auch geschmacklos gefunden: Die Frau ist gerade ein paar Wochen tot, und dann merkt man, die andere ist sowieso viel besser. Wir haben es über eine Freundschaft laufen lassen, und das finde ich sehr schön.

Sie haben gerade das Wort „Kitsch“ genutzt. Über viele Jahre war Rosamunde Pilcher ja das Paradebeispiel für Kitsch. Wie hat sich das geändert?

Ich glaube, die Art, wie wir heute Geschichten erzählen, ist spannender und komplexer. Die Menschen haben sich nach mehr Tiefe gesehnt. Es wird auch besser geschrieben.

Also sind die Autoren besser geworden?

Die Autoren schreiben bei diesen Formaten ja auch nur, was von ihnen verlangt wird. Die Auseinandersetzung im Allgemeinen, ob von den Redakteuren oder Produzenten, ist eine andere. Es werden sich mehr Gedanken gemacht: Was wollen wir erzählen? Was finden wir interessant? Was ist unsere Botschaft?

Es muss ja nicht immer die Gräfin sein. Ich fand es auch furchtbar, in welchen Klamotten man da teilweise aus dem Sportwagen stieg (lacht). Die Geschichten sind einem normalen Leben angepasst worden.

Ich hoffe jetzt aber nicht, dass der nächste Pilcher in Duisburg spielt und die Hauptperson aus einem Golf steigt?

Nein (lacht). Das hoffe ich auch. Aber beispielsweise, dass die Hauptperson kurz vor der Pleite steht, wäre früher eher kein Thema gewesen. Es ist einfach spannender, wenn nicht vorher schon alles klar ist, wenn man nicht direkt weiß, wer am Ende zusammenkommt. Ich finde es gut, wenn man sich verführen und täuschen lassen kann. Diese Art von Spannung braucht man doch.

Noch ein ganz anderes Thema. Sie waren über zehn Staffeln bei „Pastewka“. Nun hat man in Deutschland den Hang, erfolgreiche Sendungen noch einmal neu aufzulegen. Könnten Sie sich vorstellen, dass man „Pastewka“ noch einmal auf die Leinwand bringt?

Bastian ist da leider sehr, sehr klar, in dem, was er will. Er wollte immer genau 100 Folgen. Wir anderen würden aber wahnsinnig gerne weitermachen. Es gibt Ende Oktober eine lange „Pastewka“-Nacht im Cinedom in Köln. Die mussten schon weitere Kinos dazubuchen, weil der Ansturm so riesig war. Das ist doch toll. Das freut uns alle riesig. Wir sind ja auch über die Jahre sehr zusammengewachsen.

Das war auch bei Stromberg so. Da gab es ein ähnliches Event und die Menschen waren begeistert. Nehmen wir es als gutes Omen.

(lacht). Ob Bastian so verführbar ist? Wir versuchen ja, ihn zu bearbeiten. So ist es nicht.

Ist das so?

Klar! Nicht mit Druck, aber ich sage auch öffentlich immer wieder, dass ich die Serie sehr vermisse. „Pastewka“ war ein berufliches Highlight.

