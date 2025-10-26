ZDF-„Bergdoktor“-Star macht eine plötzliche Andeutung – „So wild bei uns“

Für alle treuen Fans von „Der Bergdoktor“ naht endlich die ersehnte ZDF-Rückkehr. Im Januar 2026 soll die 19. Staffel der beliebten Serie starten. Zudem sind die Dreharbeiten bereits in vollem Gange.

Gedreht wird, wie gewohnt, in der traumhaften Kulisse am Wilden Kaiser. „Der dritte Block ist schon im Kasten“, verrät Schauspielerin Ronja Forcher gegenüber der „Bunte“. Doch worauf können sich die ZDF-Zuschauer freuen?

Ronja Forcher gewährt erste Einblicke in die neue ZDF-„Bergdoktor“-Staffel

Schon jetzt deutet sich an: Es wird dramatisch! „Es ist so wild bei uns“, enthüllt Ronja Forcher. Und fügt hinzu: „Ich habe so eine Freude, diese Bücher zu spielen und meine Rolle durch ganz unbekannte Wasser zu geleiten. Ich habe das Gefühl, meine Lilli sitzt in einem Schiff und die Wellen schleudern sie nach oben und nach unten. Und sie muss sich dabei irgendwie zurechtfinden.“

++ auch für dich interessant: Stichwort Mental Health – ZDF, 3sat & arte machen’s vor! Warum wir umdenken sollten ++

In der vergangenen ZDF-„Bergdoktor“-Staffel hatte Rolf Pflüger (gespielt von Wolfram Berger) seiner Enkelin Lilli die Leitung des Landhandels anvertraut – sehr zum Ärger ihrer Tante Caro (gespielt von Barbara Lanz). Ihr Vorwurf? „Du rennst hier rum und tust so, als wäre es dein gutes Recht, den Landhandel einfach so zu übernehmen. Vielleicht kapierst du einfach, dass du hier in der zweiten Reihe stehst.“ Kurz darauf starb Rolf völlig überraschend.

Doch wie geht es nun weiter? „Vielleicht, vielleicht. Ihr habt einen guten Riecher“, antwortet Ronja Forcher auf die Frage von der „Bunte“, ob es zwischen Lilli und ihrer Tante Caro wieder krachen wird.

Es ist nicht nur Drama garantiert

Sie bestätigt: „Wenn jemand stirbt, dem eine Firma gehört, bringt das natürliche gewisse Folgen und Herausforderungen an die Familie mit sich.“ Juristisch gesehen dürfte das ZDF-Publikum sogar mit einer Erbteilung rechnen.

Laut „Bunte“ müssten Caro und Lilli nach österreichischem Recht zu gleichen Teilen erben. Dies deutet auf jeden Fall auf eine Menge Drama hin, doch auch die emotionalen Momente dürfen natürlich nicht fehlen.

Die „Bergdoktor“-Schauspielerin verrät, dass Lilli und ihr Freund David (gespielt von Frédéric Bossier) weiterhin sehr glücklich sind. Die beiden seien auf einem „sehr interessanten Weg“.

Schlussendlich ist Ronja Forcher äußerst stolz auf ihren Seriencharakter. Fest steht: Wie gewohnt wird den ZDF-„Bergdoktor“-Fans eine abwechslungsreiche Unterhaltung geboten. Nun heißt es für die Zuschauer: warten und alte Episoden schauen, bis die 19. Staffel endlich über die TV-Bildschirme flimmert.