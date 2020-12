Romy Schneider: Intime Einblicke in „Sissi“-Dreharbeiten – „Hätte heulen können“

Mehr als sechs Jahrzehnte ist es her, dass der erste „Sissi“-Film in Wien uraufgeführt wurde. Die junge Romy Schneider - damals zarte 17 Jahre alt - wird über Nacht zum Welt-Star. Jetzt hat die Berliner Morgenpost anlässlich des runden Geburtstages die Sonderausgabe „Sissi - das Magazin zum 65. Jubiläum des Filmklassikers“ herausgebracht.

Neben massig Original-Material aus Archiven in Wien oder Berlin und einem Interview mit einer damaligen Komparsin gibt es dort auch exklusive Einblicke in das „Sissi“-Tagebuch der jungen Schauspielerin Romy Schneider. Was ihr während der Drehtage durch den Kopf ging und wie sie es empfand, die Kaiserin Elisabeth zu spielen, kannst du in dem Magazin nachlesen.

Romy Schneider: Intime Einblicke zu „Sissi“-Dreharbeiten – „Hätte heulen können“

Romy Schneider erzählt in ihren Notizen von einem Sommerabend am 30. Juni 1955 in Salzburg. Mit ihrer Tante Marianne haben sie noch in einem vornehmen Restaurant diniert, bevor es danach in die Filmvorführung des ersten Teils der Trilogie „Sissi - Mädchenjahre einer Kaiserin“ ging. Wie oft die Schauspielerin im „Mirabell“-Kino schon anderen Leinwand-Stars zugeschaut hatte. Doch jetzt war sie selbst die Hauptdarstellerin.

„Als jetzt, in der gleichen, lieben, vertrauten Atmosphäre, diese Erinnerungen an damals in mir auftauchten, spürte ich plötzlich, wie glücklich und ein ganz klein wenig stolz ich manchmal bin. Die Reklame. Die Wochenschau. Und dann flimmerte dort oben auf der Leinwand des „Mirabell“ mein Name auf“, heißt es in ihrem Tagebuch.

Und weiter geht es sehr emotional: „Es ist unbeschreiblich, wie mir zumute war. Tante Marianne, meine beiden besten Freundinnen neben mir - ich hätte heulen können vor Freude. Und es war kein Traum. Es war richtige, lebendige Wirklichkeit.“

Das war Romy Schneider:

Romy Schneider wurde am 23. September 1938 in Wien geboren

Sie war eine deutsch-französische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Ihr bürgerlicher Name lautet Rosemarie Magdalena Albach

Schon früh begann sie ihre Schauspiel-Karriere

Der Durchbruch gelang ihr international mit der „Sissi-Trilogie“ (1955-1957)

Romy Schneider starb am 29. Mai 1982 in Paris

