Romina Power & Al Bano: Lebt ihre Tochter Ylenia Carrisi noch?

Es ist der wohl spektakulärste Vermisstenfall der Musikwelt: Ylenia Carrisi – die Tochter von Al Bano und Romina Power – verschwindet im Januar 1994 spurlos. In New Orleans. Bis heute, 31 Jahre später, gibt der Fall viele Rätsel auf. Für Romina Power steht fest: Ihre älteste Tochter Ylenia lebt noch.

Hat sie ihr Verschwinden womöglich selbst inszeniert, um dem Leben im Rampenlicht zu entfliehen?

Was wurde aus Ylenia Carrisi?

In der neuen Folge „SoKo Schlager“ gehen Janina Kirsch und Bettina Steinke dieser Frage nach. Erstellen ein Profil von Ylenia Carrisi, analysieren Augenzeugenberichte und sprechen mit Experten. Ist es tatsächlich möglich, dass die für tot erklärte Tochter von Romina Power und Al Bano noch lebt? Oder ist ihr bereits 1994 etwas Schreckliches zugestoßen?

