Trödeltrupp: In dieser legendären Folge fand Mauro eine Rolex – und noch viel mehr

Kaum eine Marke steht so für Exklusivität und Luxus wie die Schweizer Uhrenmanufaktur Rolex. Auch wenn die Preise und Wartezeiten für einen Zeitmesser der Superklasse derzeit ein wenig sinken, der Traum, irgendwann einmal eine Submariner oder Yachtmaster am Handgelenk zu tragen, ist bei vielen Menschen groß. Umso überraschender ist es, wenn man komplett unverhofft an ein solches Modell gelangt. So wie in einer älteren Folge des RTL-Zwei-Trödeltrupps zu sehen.

In dem Video, das RTL Zwei vor einigen Jahren auf der Videoplattform hochlud, bis heute fast drei Millionen Aufrufe verzeichnen konnte und immer noch eifrig in der Kommentarspalte diskutiert wird, besucht „Trödeltrupp“-Mitglied Mauro Corradino Ilona aus Hirschhorn in Hessen. Die 48-Jährige hatte vor einigen Jahren ihren Vater verloren und von ihrer schwer kranken Mutter ein Mehrfamilienhaus samt einer vollgestopften Wohnung geerbt. Zudem lasteten mehr als 100.000 Euro Schulden auf der Frau. Eine missliche Lage. Doch dann kam der sensationelle Rolex-Fund.

Rolex-Überraschung beim Trödeltrupp

So suchte die Familie von Ilona schon lange nach dem Schlüssel zu einem Tresor, der sich in dem Haus befand. Lange galt dieser als verschollen, doch bereits kurz nach Mauros Erscheinen tauchte eben jener durch Zufall in einer hohlen Figur wieder auf.

Endlich konnte die Familie den Safe öffnen. Und siehe da: Er barg einige Schätze in sich. Unter anderem eine Rolex Submariner mit blauem Zifferblatt und Bicolor-Armband. Ein edles Stück, das derzeit im Netz für rund 15.000 Euro je nach Zustand gehandelt wird. Dazu kamen etliche Schmuckstücke aus Gold und Silber im Wert von über 9.700 Euro.

Verkaufen wollte die 48-Jährige die edle Uhr jedoch nicht. Zu sehr hing sie an ihrem verstorbenen Vater, als das sie sie weggeben könnte. Er sei so gewesen, wie man sich einen Papa vorstelle, sei auch ein ganz toller Opa gewesen. Und so blieb die Uhr bei ihr, und der Schmuck wanderte zurück in den Handel.