Roland Trettl mit neuer Partnerin? Sie kennt man noch von „GNTM“

Normalerweise ist Roland Trettl derjenige, der Amor spielt und Singles bei „First Dates“ zusammenbringt. Doch jetzt scheint der charmante Koch selbst mitten in einem romantischen Abenteuer zu stecken, wie er in der beliebten Dating-Show verrät. Ob die ehemaligen „GNTM“-Kandidatin und Stuntfrau Miriam Höller die Glückliche an seiner Seite ist?

Ein kleiner Hinweis hier, ein verstohlener Blick dort – die Fans der beiden spekulieren schon seit Wochen. Alles begann, als Miriam auf Instagram Bilder von einem Vortrag in der Steiermark postete. Wer saß da in der ersten Reihe? Kein Geringerer als Roland Trettl. Verlinkt wurde er zwar nicht, aber das reichte, um die Gerüchteküche kräftig anzuheizen!

Und es ging weiter: Die „Kronen Zeitung“ berichtete von einer Geburtstagsparty in Kitzbühel, bei der Trettl und Höller angeblich nicht die Finger voneinander lassen konnten. Eine Reporterin vor Ort sprach laut der Zeitung von „Liebevolle Blicke und sanfte Streicheleinheiten“, die die Frischverliebten nicht mehr zurückhalten konnten. Am Donnerstag (19. Dezember) dann der nächste Streich.

Beide posteten Instagram-Storys von einem Eishockeyspiel in Schweden. Zufall? Wohl kaum! Doch auf eine klare Stellungnahme zu ihrem Beziehungsstatus warten die Fans vergeblich. Für Miriam Höller wäre es nach einigen schweren Jahren ein neuer Lichtblick. Nach einem folgenschweren Unfall und dem tragischen Verlust ihres Verlobten Hannes Arch scheint sie jetzt endlich wieder ihr Glück zu finden.

Auch Roland Trettl hat nach der Trennung von seiner Frau Daniela im letzten Jahr offenbar die Liebe neu entdeckt. Ob die beiden offiziell ein Paar sind, bleibt abzuwarten.