Roland Kaisers Tochter spricht Klartext: „Einfach nur mein Papa“

Roland Kaiser ist seit über 40 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Mit Hits wie „Santa Maria“ spielte sich der mittlerweile 73-jährige Künstler in die Herzen seiner Fans und ist seither von den großen Bühnen nicht mehr wegzudenken. Doch hinter dem Erfolg des Sängers steht mittlerweile eine besondere Frau: Seine Tochter Annalena.

Neben der Musik und seiner Karriere liegt dem Schlagerkönig vor allem das familiäre Glück am Herzen. Auch gesundheitlich hat Roland Kaiser bereits große Hürden gemeistert. Jetzt wartet ein weiterer Meilenstein, denn demnächst erscheint sein neuer Konzertfilm im Kino.

Roland Kaiser denkt nicht ans Aufhören

Obwohl viele andere in seinem Alter den Ruhestand genießen, denkt Roland Kaiser gar nicht daran, seine Karriere zu beenden. Stattdessen bringt er nun sogar einen neuen Konzertfilm ins Kino. „Ich werde so lange arbeiten, wie mir das persönlich möglich ist und so lange Menschen kommen und sagen: ‘Ich würde ihm gerne zuhören!’“, erzählt er im Interview mit RTL voller Elan.

Der Schlagerstar zeigt sich motiviert wie eh und je. Seit 50 Jahren prägt er die deutsche Musiklandschaft, und vor allem die letzten Jahre haben ihm einen unvergleichlichen Erfolg beschert. Doch der Weg zurück auf die Bühne nach einer ernsthaften Erkrankung war alles andere als einfach.

Ein wahrer Familienmensch

Die Diagnose COPD im Jahr 2000 war ein schwerer Rückschlag für Roland Kaiser. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend, bis ihm eine Lungentransplantation 2010 eine zweite Chance schenkte. Nach dem Eingriff folgte ein triumphales Comeback. Heute füllt Roland Kaiser wieder ganze Stadien. Mit Dankbarkeit und Freude blickt er auf seinen Erfolg zurück: „Dass die zweite Hälfte meiner Karriere deutlich größer ist als die erste, das konnte ich nicht erahnen.“

Doch nicht nur als Musiker, sondern auch als Familienmensch hat Roland Kaiser viel erreicht. Besonders die enge Beziehung zu seiner Tochter Annalena ist ihm wichtig. Die 26-Jährige ist viel mehr als nur seine Tochter – sie ist auch eine Schlüsselfigur im Hintergrund seiner erfolgreichen Karriere. Als Managerin und Leiterin der gemeinsamen Agentur „Kaiser & Kaiser Management“ übernimmt sie wichtige Aufgaben. „Natürlich liebe ich die Künstlerfigur, die er ist. Und ich bin auch sehr stolz auf ihn. Aber für mich ist er einfach nur mein Papa“, sagt Annalena liebevoll.

Mit unerschütterlichem Lebensmut, einer starken Familie an seiner Seite und Fans, die ihm treu bleiben, beweist Roland Kaiser: Er ist nicht nur ein Schlagerkönig, sondern auch ein Meister darin, das Leben und die Musik in vollen Zügen zu feiern.