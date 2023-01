Roland Kaiser spannt Fans auf die Folter – Reaktion ist eindeutig: „Beleidigung an unsere Intelligenz“

Roland Kaiser startet das neue Jahr mit großen Plänen. Seine Tour, die „Kaisermania“ in Dresden steht an und vermutlich sind auch schon einige neue Songs in Arbeit – der Schlagerstar hat für 2023 wieder einiges vor. Bevor Roland Kaiser aber für seine Fans wieder quer durchs Land fährt, überrascht er sie in der zweiten Januarwoche zunächst mit der Nachricht: „Damit euer Start ins neue Jahr noch besser wird, habe ich mich entschieden, euch mein nächstes Musikvideo bereits im Januar zu präsentieren.“

Die Meldung sorgt für Begeisterung bei den Kaiser-Fans. Zu welchem Song es schon bald ein neues Video geben wird, lässt Roland Kaiser aber noch offen. Seine Tipps lassen allerdings erahnen, worum es geht. Und genau das sorgt für gemischte Gefühle und die Frage, handelt es sich hier bei wirklich noch um ein Rätsel, oder ist die Lage bereits ganz offensichtlich?

Roland Kaiser stellt Fans auf die Probe

„Was glaubt Ihr, zu welchem der Songs aus meinem Album ‚Perspektiven‘ könnte es (Video) sein? Schreibt es mir in die Kommentare!“, fordert der Schlagerstar seine Fans auf Instagram auf. Und die liefern. Binnen weniger Stunden sammeln sich die Vorschläge unter dem Beitrag von Roland Kaiser.

Als Tipp hatte der Sänger ein Foto vom Dreh veröffentlicht und das hat starke Ähnlichkeiten mit den Tour-Auftritten des Sängers zu seinem Song „Du, deine Freundin und ich“. Und genau an den müssen auch die meisten seiner Fans denken.

Roland Kaiser-Rätsel längst gelöst?

Der Song sorgte nach der Veröffentlichung für jede Menge Diskussionsstoff. Roland Kaiser selbst sagte dazu: „Es ist ein Unterhaltungslied, das auch mal eine Perspektive einnimmt, dass jemand versucht so ein erotisches Abenteuer einzugehen.“

Während seine Fans anscheinend gemischte Gefühle zu dem Song haben, herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass es zu diesem Lied demnächst das passende Video geben wird. Auflösen will Roland Kaiser das Rätsel aber anscheinend noch nicht. Stattdessen schreibt er einen Tag später: „Ein paar von euch sind schon auf der richtigen Spur! Hier noch ein Tipp: Im Musikvideo lassen wir die ‚Korken knallen‘ und ich hoffe, es bringt euch beim Anschauen ins ‚Partyfieber‘.“

Mehr News:

Wirft man einen Blick auf die ersten zwei Zeilen des Songtextes von „Du, deine Freundin und ich“, heißt es: „Wir sind mal wieder, im Partyfieber. Heut lassen wir die Korken knall’n.“ Klingt eindeutig – finden einige Fans und kommentieren dementsprechend.

„Jetzt ist die Frage fast ’ne Beleidigung an unsere Intelligenz“, heißt es in einem Kommentar. In einem anderen steht: „Ach komm, das war ja einfach. Dass du so einfach denkst, hätte ich nicht gedacht.“ Klingt ganz danach, als würden seine Fans Roland Kaiser wirklich gut kennen.