Roland Kaisers klare Ansage im „Kölner Treff“: „Das ist nicht fair“

Er ist eine Legende, ein Superstar, keiner verkörpert den Schlager so wie er: Roland Kaiser. Gründe den Sänger zu ehren gibt es zahllose, am Freitagabend widmete ihm der „Kölner Treff“ gar eine ganze Sendung. Zusammen mit seiner Tochter Annalena war er in die WDR-Show gekommen.

Und der Kaiser übernahm, ganz Showmaster, direkt das Ruder. „Ich fühle mich sehr wohl hier, auch sehr geehrt. Ganz klar. Und ich freue mich, dass Sie, meine Damen und Herren hier sind, das Publikum“, so der Sänger und an die Moderatoren Susan Link und Micky Beisenherz gerichtet: „Und dass ihr beide da seid, ist doch schön.“

Der Kölner Treff ehrt Roland Kaiser

Einer jedoch fehlte. Der Moderator und Freund des Sängers, Götz Alsmann. Manche Nachmittage würden er und Alsmann zusammen in Münster verbringen, verriet der Kaiser. Meistens bei Götz Alsmann daheim. „Er hat eine wunderbare, große Kaffeemaschine. Er arbeitet sehr intensiv daran, erklärt mir dann vieles. Die muss er regelmäßig reinigen, säubern. Sonst geht sie kaputt. Fast wie ein Barista“, plauderte der Kaiser aus dem Nähkästchen.

Götz Alsmann schaltete sich in den „Kölner Treff“. Foto: Screenshot WDR

Und Alsmann? Der hat es sich nicht nehmen lassen und schickte dem Schlagerstar eine eigens aufgenommene Grußbotschaft. „Hallo lieber Roland“, grüßte Alsmann darin, und weiter: „Hallo liebe Runde, wie gerne wäre ich jetzt bei euch in Köln. Aber leider klappt das nicht. Also freue ich mich, dass ich zumindest diesen modernen, hochtechnologischen Weg nutzen kann, um dir, lieber Roland, einen herzlichen Gruß zuzusenden. Auf hoffentlich bald, dein Götzi.“

Na, dann sind wir ja mal gespannt, welche spannenden Kaffee-Geschichten die beiden Musiklegenden in Zukunft noch so ausplaudern werden.

Apropos ausplaudern: Darin war auch Kaisers Tochter Annalena ganz gut. So fragte Micky Beisenherz Roland Kaiser irgendwann nach seinem Anzug. Dieser sei eine Notwehr gegen den Regisseur der „Hitparade“ gewesen. Der hätte alle wegen ihres Outfits rund gemacht. Darum zog sich Kaiser den Anzug an, hatte somit seine Ruhe.

Das wollte seine Tochter aber nicht so stehen lassen. „Aber du hattest doch eine Lederhose an“, stellte sie ihren Papa ein wenig bloß. „Anna, musst du über die Lederhose reden? Das ist nicht fair“, nahm es der Kaiser aber mit Humor.

Der WDR zeigt den „Kölner Treff“ stets am Freitagabend. Zum Wochenabschluss waren dieses Mal (29. November 2024) neben Roland Kaiser und seiner Tochter Annalena auch Maite Kell, Politiker Lars Klingbeil, Giovanni Zarrella und die Frau von Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender zu Gast.