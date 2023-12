Roland Kaiser reist nach London – und besucht SIE

Was Roland Kaiser anfasst, wird zu Gold. Gerade noch stand der Schlagerstar beim „Großen Adventsfestsingen 2023“ von Florian Silbereisen in der ARD auf der Bühne, schon sieht man den Kultsänger über den Dächern von London.

Richtig, im TV ist er am Montagabend (18. November) in einer zuvor aufgezeichneten Show zu sehen gewesen, im realen Leben flanierte Roland Kaiser derweil durch Englands Hauptstadt. Dort traf er obendrein auf eine weltbekannte Persönlichkeit.

Roland Kaiser in London: Er trifft SIE

In seiner Instagram-Story teilt der 71-Jährige nun ein paar Eindrücke von seinem London-Trip in der Vorweihnachtszeit. Eine Sequenz zeigt den Sänger im London Eye – dem berühmten Riesenrad an der Themse. In einem weiteren Clip sieht man den mit Lichtern geschmückten Platz vor dem Eingang des Karussells. Eines seiner Highlights dürfte aber der Besuch im Wachsfigurenkabinett bei Madame Tussauds gewesen sein.

Dort besuchte Roland Kaiser jetzt eine Musikgröße aus den USA. Ein weiteres Video zeigt den Künstler nämlich neben keiner geringeren Wachsfigur als Taylor Swift! Lächelnd steht der Schlager-Kaiser neben der Country-Queen, lässt bei Instagram währenddessen „Shake it off“, einen ihrer größten Hits, im Hintergrund laufen.

Taylor Swift gilt in den USA als die aktuell größte Musiksensation, brachte der US-Wirtschaft mit ihrer „Eras“-Tour laut „Bild“ sage und schreibe 4,2 Milliarden Euro ein.

Doch auch Roland Kaiser ist mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands – und hat gerade erst einen Rekord gebrochen. So ist er der erste männliche Künstler, der mehr als 3.000 Plays im Funk (Airplay Charts) für einen seiner Hits erreichte. Und ein Ende der Karriere ist für den 71-Jährigen noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil!

2024 nimmt Roland Kaiser seine Fans auf eine ganz besondere Konzertreise mit. Dann nämlich geht der Starsänger anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums auf große Tournee. Ein erholsamer London-Bummel kurz vor Weihnachten tut ihm also sicherlich gut, um Energie fürs neue Jahr zu tanken.