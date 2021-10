Roland Kaiser: Heftige Ansage an den Schlager-Star – „Komm nie wieder“

Es gibt so Geschichten im Leben, die man vermutlich nie mehr vergisst. Einige, weil sie so schön waren, andere, weil sie so schrecklich waren. Eine Geschichte, die beide Seiten innehatte, erzählte nun Schlager-Star Roland Kaiser im „Kölner Treff“.

WDR-Moderatorin Bettina Böttinger hatte Roland Kaiser auf dessen Tanzfähigkeiten beziehungsweise dessen Tanzunfähigkeit angesprochen.

Roland Kaiser: Tanzen ist nicht sein Ding

So hatte Roland Kaiser in seiner neuen Autobiografie „Sonnenseite“ geschrieben, dass er „Bewegungslegastheniker“ gewesen sei.

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin als Ronald Keiler geboren

Seinen Durchbruch hatte Roland Kaiser mit dem Song 'Santa Maria'

Roland Kaiser schrieb schon Songs für Peter Maffay, Nana Mouskouri oder Karat

Mit Maite Kelly feierte Roland Kaiser zuletzt große Erfolge

„Es ging bei mir ums Tanzen“, erklärt der 69-Jährige. Das könne er gar nicht, so Kaiser. Dabei sei es nicht so, dass er es nicht versucht habe. Im Gegenteil.

Roland Kaiser: „Es war recht traurig für mich“

„Es war recht traurig für mich“, erklärt Roland Kaiser. Und weiter: „Ich habe mich in Berlin in einer Jazz-Dancing-Schule angemeldet, bei einem Lehrer, der aus Amerika kam, vom Broadway. Ich habe dann 500 Mark gezahlt damals für zwei oder vier Wochen Tanzunterricht. Und nach wenigen Tagen kam er zu mir, sagte, er möchte mich mal sprechen, gab mir einen Briefumschlag, sagte: 'Hier ist dein Geld drin, weil alle anderen Kursteilnehmer gesagt haben: So lange der hier mitmacht, werden wir das nie lernen. Und ich möchte dich bitten jetzt zu gehen und komm nie wieder.'“

So schlimm sei das aber im Nachhinein dann doch nicht gewesen, so Kaiser. „Es war eher ein Hochgefühl. Ich muss nicht mehr tanzen jetzt.“

Am Samstagabend ist Roland Kaiser beim „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen. Alle Infos zur ARD-Show findest du HIER.