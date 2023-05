Roland Kaiser: Betrug an seinen Fans – die Masche ist perfide

Er ist einer der meist gefeierten Stars seines Genres. Seit Jahrzehnten bereits steht Roland Kaiser auf der Bühne. Der Schlagerstar schuf mit Songs wie „Santa Maria“, „Schach Matt“ oder „Joana“ Hits für die Ewigkeit. Und auch seine Konzerte sind stets bestens gefüllt. Man denke nur an die legendären „Kaisermania“-Konzerte des Altmeisters, die den 71-Jährigen auch in diesem Jahr wieder an das Dresdner Elbufer führen werden.

Doch wo viel Prominenz, da auch viele Betrüger. Und so versuchen Schwindler die treuen Fans von Roland Kaiser aufs Glatteis zu führen. Was war geschehen?

Fake-Roland-Kaiser treibt sein Unwesen

Via Instagram hatte der Schlagerstar seine Freude über das gelungene erste Open-Air-Wochenende des Jahres in Bad Segeberg geteilt. „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, meine Band und ich haben dieses erste Open-Air Wochenende hier im hohen Norden mehr als genossen und das dank eurer unglaublichen Stimmung!“

Danach bedankt sich Kaiser noch bei Sarah Zucker. Die Schwester von Schlagerstar Ben Zucker hatte nämlich den Support-Act für den 71-Jährigen gegeben, und er verwies auf das kommende Konzert, das der Sänger bereits am dritten Juni in Schwarzenberg geben wird.

Klar, dass sich die Fans über so viel Nettigkeiten freuten. „Ich bin ohne Erwartung hingegangen und total fasziniert nach Hause gegangen! Ein wundervoller Sonntagabend, der mir sogar Tränen in die Augen gezaubert hat. Ich hab schon als Kind die Hitparade geschaut und war erstaunt über diese schönen Lieder und den Weg der Karriere. Danke für diesen Abend“, schrieb beispielsweise eine Dame aus Kiel.

SO erkennst du den echten Roland Kaiser

Doch halt. Was ist das? Unter der Nachricht taucht plötzlich eine Antwort auf. Der User nennt sich „rolandkaiser_offiziell12“, hat das selbe Profilbild wie die echte Seite von Roland Kaiser und teilte auch dieselben Postings wie der echte Roland Kaiser.

Er schreibt: „Hallo meine schöne Freundin, wie geht es dir? Vielen Dank, dass du meiner Seite folgst und für deine Unterstützung als Fan, das weiß ich wirklich zu schätzen.“ Beim Blick auf die Seite wird schnell klar: Das ist nicht der echte Kaiser. So fehlt zum einen der blaue Haken, der bei Instagram zur Verifizierung dient. Zum anderen folgen Fake-Roland gerade einmal 730 Accounts. Der echte hat rund 130.000 Follower. Also Vorsicht!