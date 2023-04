Roland Kaiser schreibt über Gewaltorgie bei Konzert – er war live dabei

Er ist einer der größten Stars des deutschen Schlagers: Roland Kaiser. Wenn er ruft, pilgern Tausende Fans zu seinen Konzerten. Die Tickets für seine „Kaisermania“-Shows sind stets schon Monate im Voraus restlos ausverkauft. Und wenn der Kaiser im TV auftritt, fiebern Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten mit.

Doch auch ein Roland Kaiser hat einmal klein angefangen. Wie jeder andere ist auch er irgendwann einmal das erste Mal zu einem Konzert gegangen. Hat irgendwann einmal seine Liebe zur Musik entdeckt. In Roland Kaisers und Sabines Eichhorsts Werk „Live. Das Roadbook“ spricht Roland Kaiser über das erste Konzert, das er sich in der legendären Berliner Waldbühne ansehen durfte. Unglücklicherweise endete es in einer Gewaltorgie.

Roland Kaiser über sein erstes Konzert auf der Waldbühne

Roland Kaiser war 13 Jahre alt, als er zum ersten Mal zu einem Konzert in der Waldbühne ging. „In meiner Familie ging man nicht ins Konzert, doch ich hatte mein Taschengeld zusammengekratzt und war heimlich vom Wedding hinaus zum Olympiagelände gefahren. Die Rolling Stones musste ich sehen. Beatles oder Stones, das war damals quasi eine Glaubensfrage, und für mich war die Antwort klar: Die Beatles spielten schöne Melodien – aber die Stones, die spielten echten Rock ’n‘ Roll“, schreibt Kaiser in dem Buch.

Und weiter: „Ihre Musik packte mich tief im Inneren, sie packte viele Jugendliche, denn sie war unangepasst, sie hatte etwas Archaisches. Erstaunlicherweise ließ man mich hinein, obwohl ich erst dreizehn war und sicher nicht besonders erwachsen aussah.“

Das Konzert sei legendär gewesen, schildert Roland Kaiser weiter. Doch friedlich blieb es nicht. „Die Stones spielten nicht sehr lange und nach Meinung mancher Fans auch nicht besonders gut. Sie protestierten und – I can’t get no satisfaction – zerlegten enttäuscht und wütend die Bestuhlung. Über Stunden prügelten sie sich mit der Polizei, die ihrerseits Wasserwerfer auffuhr.“ Über 100 Menschen wurden damals verletzt. 85 Personen wurden festgenommen. Es brauchte Jahre, um die Waldbühne wieder instand zu setzen.

Roland Kaiser trat 2018 selbst auf der Waldbühne auf

Er selbst sei erst 2018 das erste Mal in der Waldbühne aufgetreten. „Wenig im Leben ist mir je so unwahrscheinlich erschienen, wie einmal an diesem Ort aufzutreten. Wie viele Konzerte hatte ich hier gesehen seit jenem Stones-Konzert (…) Und nun stand ich da – und vor mir eine Wand von Menschen, die mich begeistert empfingen, mit unendlicher Freude, mit unendlichem Jubel“, schwärmt der Superstar des deutschen Schlagers von diesem unglaublichen Erlebnis. Eine Gewaltorgie wie bei den Stones gab es an jenem Abend übrigens nicht.

„Live. Das Roadbook“ von Roland Kaiser und Sabine Eichhorst erscheint im Heyne-Verlag. In dem Buch erzählen Roland Kaiser, die Musikerinnen und Musiker seiner Band, Techniker, Maskenbildnerin und Köche vom Leben unterwegs und vom großen Glück, miteinander Musik zu machen.