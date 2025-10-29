Roland Kaiser zeigt sich feministisch: „In Wirklichkeit entscheiden die Frauen, was passiert“

Schlagersänger Roland Kaiser ist nicht nur für seine unvergesslichen Hits wie „Santa Maria“ bekannt, sondern auch für klare Worte – vor allem, wenn es um Liebe geht. Seit Jahrzehnten besingt er die Liebe in all ihren Facetten und betont dabei immer wieder, wie wichtig die selbstbestimmte Rolle der Frau ist.

In einem aktuellen Interview nimmt der 73-Jährige der „Bunte“ zufolge kein Blatt vor den Mund und spricht über die Entscheidungsfreiheit in Beziehungen, mutige Songtexte und seine Liebe zu Vierbeinern. Sein Humor und seine Offenheit begeistern Fans seit Jahren und bestätigen einmal mehr seine Rolle als einer der beliebtesten Künstler Deutschlands.

Roland Kaiser über den Einfluss der Frauen

Roland Kaiser macht unmissverständlich klar, wer in Liebesdingen wirklich das Sagen hat: „In Wirklichkeit entscheiden die Frauen, was passiert. Nicht die Männer. Punkt“, erklärt er im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Für Kaiser sei es vollkommen unsinnig, wenn Männer behaupten, sie hätten eine Frau „klargemacht“. Aus seiner Sicht sei das nichts als Wunschdenken.

Auch in seinen Liedtexten bleibt diese Perspektive unverändert. „In allen meinen Texten bleibt die Frau immer eine selbstständig entscheidende Persönlichkeit, die nicht gegängelt wird und über die man nicht entscheidet“, betont der Schlagerstar. Das Thema Freiheit zieht sich wie ein roter Faden durch seine musikalischen Werke und ist heute aktueller denn je.

Mutige Songs und vierbeinige Weggefährten

Mit dem Song „Du, deine Freundin und ich“ hat Roland Kaiser bewiesen, dass er auch vor provokanten Themen nicht zurückschreckt. Zunächst zögerte er, ein Lied über einen Dreier zu singen, doch seine Frau überzeugte ihn. Sie fand die Idee „cool“, und ihr Zuspruch gab ihm die nötige Sicherheit. Die positive Resonanz des Publikums bestätigt seine Haltung, auch mutige Inhalte anzusprechen. „Die Menschen finden das auf den Konzerten ausgesprochen unterhaltsam“, erklärt Kaiser.

Neben seiner Frau spielt auch eine andere besondere Dame eine wichtige Rolle in seinem Leben: Dackelhündin Miley. Der elf Jahre alte Vierbeiner erobert nicht nur Kaisers Herz, sondern beeindruckt ihn auch mit ihrer gelassenen und „überlegenen“ Art. „Ich liebe Hunde sehr. Sie tragen eine tiefe Philosophie in sich, die unserer menschlichen weit überlegen ist“, bekräftigt Kaiser.

Miley ist außerdem bestens vernetzt – sie kennt Obelix, den Hund von Schlagersänger Patrick Lindner. Zwischen den beiden Vierbeinern scheint sich ebenso eine Freundschaft entwickelt zu haben wie zwischen ihren berühmten Besitzern. Für Roland Kaiser sind sowohl Mensch als auch Hund wertvolle Begleiter, die sein Leben bereichern.