Roland Kaiser spielt Konzert in München: Plötzlich betritt SIE die Bühne

Er ist eine lebende Legende und erfolgreicher denn je: Roland Kaiser spielt dieser Tage das erste Mal in seiner Karriere eine große Stadion-Tour. Unter dem Motto „50 Jahre – 50 Hits“ lässt es der 72-Jährige richtig krachen. So auch am Samstag (29. Juni 2024) als der Kaiser bei schwül-warmen Temperaturen rund um die 30 Grad den Münchner Königsplatz rockte.

Und wie das so ist, war Roland Kaiser natürlich nicht alleine in die bayrische Landeshauptstadt gekommen, hatte seine Band dabei, Tausende Fans waren gekommen, und auch ein ganz besonderer Gast sollte die Bühne in München betreten.

Roland Kaiser spielt Konzert in München

Es handelte sich dabei um niemand geringeren als die eigene Tochter. So berichtet „Bunte.de“, dass nicht nur Roland Kaiser und Band in München auf der Bühne standen, sondern auch Annalena Kaiser.

Beim zweitletzten Song, so das Magazin, habe sich die 25-Jährige auf die Bühne begeben. Abseits des Scheinwerferlichtes, so „Bunte.de“ habe sie, im weißen Sommerkleid und mit Sonnenbrille im Haar, ihren Papa gefilmt.

Annalena Kaiser ist stolz auf ihren Vater

Noch im Jahr zuvor hatte sie dem Magazin berichtet, wie stolz sie auf ihren Vater sei. „Ich finde es sehr bewundernswert, dass man in der heutigen Zeit fünfzig Jahre auf die Bühne bringen kann. Und dass mein Vater das geschafft hat, ehrt mich sehr“, so Annalena Kaiser.

Ob sie auch bei den künftigen Konzerten des Kaisers dabei ist, wir werden sehen. Am 5. Juli geht es für Roland Kaiser nach Frankfurt (Oder), am 6. Juli steht ein Auftritt in Hamburg an, bevor es in den darauffolgenden Tagen unter anderem nach Köln und ab dem 26. Juli nach Dresden zu der legendären „Kaisermania“ am Elbufer geht. Die Kaiser-Festspiele im Sommer 2024 gehen also weiter und die Fans dürfen sich noch auf etliche Hits freuen. Dann aber hoffentlich bei etwas schönerem Wetter.