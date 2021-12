Roland Kaiser: Gemeinsames Bild mit IHR lässt die Fans völlig ausrasten

Schlager-Legende Roland Kaiser lässt seine Fans mal ordentlich ausflippen!

Es war ein TV-Abend, der ans Herz ging. Das ZDF stand am Samstagabend ganz im Zeichen von „Ein Herz für Kinder“ - jene Gala, bei der Geld für kranke Kids gesammelt wird. Einer der Gäste war Schlagerstar Roland Kaiser, der es sich nicht nehmen ließ, für musikalische Stimmung beim Publikum zu sorgen.

Nach der Show meldete sich Roland Kaiser noch einmal bei Social-Media zu Wort und postete ein Foto von sich. Doch darauf ist er nicht allein zu sehen.

Roland Kaiser teilt Bild mit IHR

Der Abend hätte für Roland Kaiser nicht schöner sein können. Der 69-Jährige stand nicht alleine auf der ZDF-Bühne, sondern holte sich tatkräftige Unterstützung: Die beiden „Tatort“-Stars Alex Prahl und Jan Josef Liefers sangen mit Roland Kaiser zusammen den Weihnachtssong „So this is Christmas“. Dass die beiden auch privat Musik machen, konnten die Zuschauer hören.

Schlagerstar Roland Kaiser posiert nicht allein auf seinem neuesten Bild. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Das ist Roland Kaiser:

Ronald Keiler wurde am 10. Mai 1952 in Berlin geboren

Seinen Durchbruch hatte er 1980 als Roland Kaiser mit dem Song „Santa Maria“

Der Sänger schrieb schon Lieder für Peter Maffay, Milva, Nana Mouskouri oder Karat

Seit 1996 ist er mit seiner dritten Frau Silvia verheiratet – das Paar lebt in Münster

Roland Kaiser hat drei Kinder

Jährlich veranstaltet er seine legendäre „Kaisermania“

Die Idee, als Trio aufzutreten, stammte von Roland Kaiser selbst. In der Show erzählte er: „Ich habe angerufen und gefragt, Jungs, habt ihr Lust dazu?“ Das hatten sie!

Roland Kaiser sang bei "Ein Herz für Kinder" mit einem "Tatort"-Duo (Archivbild). Foto: IMAGO/ Oliver Willikonsky

Roland Kaiser: Liebe Glückwünsche an Maite Kelly

Und mit noch einer TV-Kollegin versteht sich der Schlagersänger gut. Auf Instagram veröffentlichte Roland Kaiser nun ein Foto von sich und Maite Kelly. Die Sängerin hatte etwas ganz Besonderes zu feiern.

„Meine liebe Freundin Maite Kelly hatte heute Geburtstag! Meine Familie und ich haben es uns nicht nehmen lassen, Ihr persönlich zu Ihrem Ehrentag zu gratulieren“, schrieb der Musiker, umarmt auf dem Foto Maite herzlich und schmunzelt in die Kamera. Maite wurde am Samstag 42 Jahre alt.

Die Fans freuten sich riesig und kommentierten:

„Happy Birthday liebe Maite. Finde dich echt cool“

„Alles Gute“

„Ich wünsche nachträglich Maite Kelly alles Gute zum Geburtstag. Ihr Duett mit Chris de Burgh war auch richtig klasse!“

„Das war ein schöner Abend“

„Hallo lieber Roland, es war richtig Gänsehaut reif dein Auftritt mit Axel und Jan. Dieser Song kam durch die zwei noch stärker zum Vorschein. Mach weiter so“

Roland Kaiser im Fernsehen

Auf Fans von Roland Kaiser wartet am Dienstagabend etwas ganz besonderes. Das ZDF zeigt um 20.15 Uhr die Doku "Mensch Roland Kaiser" - ein Porträt des Schlagerstars. (jhe)