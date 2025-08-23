Lars Klingbeil bekommt Sprachnachricht von Roland Kaiser: Angebot, das er nicht ablehnen kann

Der eine ist der Vizekanzler der Bundesrepublik, der andere der Kaiser: Die Rede ist natürlich von Lars Klingbeil und Roland Kaiser. Was die beiden aber wirklich verbindet: die Liebe zur Sozialdemokratie. Sowohl Klingbeil als auch Kaiser sind seit Jahren SPD-Mitglieder. Und nun standen sie auch endlich einmal musikalisch auf der ganz großen Bühne.

So bekam Lars Klingbeil eine Sprachnachricht von Schlagerstar Roland Kaiser. Darin fragte der Sänger den Vizekanzler, ob er nicht Lust habe, mit ihm Musik zu machen. Und Klingbeil hatte. Also stand er mit Gitarre und Kaiser mit seiner unverkennbaren Stimme auf der Bühne und sangen „Liebe kann uns retten“.

Auf Instagram schreibt Klingbeil: „Roland Kaiser ist eine deutsche Musik-Legende. Seit über 50 Jahren steht er auf der Bühne und performt mit Leidenschaft und Herzblut. Seine Musik bringt Millionen Menschen zusammen, sie bewegt die Massen, von jung bis alt, über Generationen hinweg. So auch zuletzt beim großen Abschluss seiner diesjährigen Open Air Tour vergangene Woche Samstag auf der Waldbühne in Berlin.“

Und weiter: „Aber Roland Kaiser ist nicht nur Musiker, er ist auch Demokrat. Immer wieder zeigt er Haltung und bezieht Stellung für ein friedliches Miteinander, gegen Hass und Hetze. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, braucht es Musiker wie Roland Kaiser, die ihre Stimme, ihre Reichweite nutzen für den Erhalt der Demokratie und den Zusammenhalt in unserem Land. Ich kenne Roland Kaiser schon seit vielen Jahren. Als Musiker, Demokrat und seit 2002 als Mitglied der SPD.“

„Schon als Kind“, so Klingbeil, „ist er in Berührung mit der Sozialdemokratie gekommen. Er erzählte einmal, dass seine Mutter das Büro von Willy Brandt im Kurt-Schumacher-Haus im West-Berliner Stadtteil Wedding putzte. Viele Jahre später ist er dann eingetreten. Im Dezember letzten Jahres durfte ich in einer Roland Kaiser Spezial-Ausgabe des Kölner Treffs sein. Vielleicht erinnert ihr euch an die Ausstrahlung im TV? Wir haben damals ein Lied in der Runde gespielt und da ist die Idee entstanden, wir könnten das doch auch einmal gemeinsam auf großer Bühne tun. Das haben wir. Und es war mir eine große Ehre, lieber Roland!“