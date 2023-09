Roland Kaisers Backgroundsänger findet Zettel im Bühnenbereich: Er zögert nicht lange

Er ist stets treu an seiner Seite: Seit vielen Jahren schon gehört William King zu den Backgroundsängern von Roland Kaiser. Der Musiker begleitet den Schlagerstar zu seinen Konzerten, steht ihm auf der Bühne zu Seite. Doch King ist nicht „nur“ für Roland Kaiser tätig.

Denn William ‚Billy‘ King gehört zu den begehrtesten Background-Sängern des Landes. Ob Helene Fischer, Unheilig, Heino, Santiano, Marius Müller-Westernhagen, Dieter Bohlen oder Howard Carpendale … King kennt sie alle. Und so dürfte ihn auch ein Zettel nur wenig überrascht haben, den er beim Konzert von Roland Kaiser in Bremerhaven im hinteren Bühnenbereich fand. Ein wenig gerührt scheint er ihn aber dennoch zu haben. Denn King machte ein Foto und stellte es direkt in seine Instagram-Story.

Sänger von Roland Kaiser findet Zettel im Bühnenbereich

Doch was war darauf zu lesen? Handschriftlich war auf dem weißen Papierblatt vermerkt: „Billy King! Tex liebt dich. Miller! Nappi liebt dich! Grüße von der Nico Santos Crew.“ Da war ein wenig Aufklärung nötig. Und die lieferte der Sänger dann auch: „Tex van Buren ist mein Bühnen-Roadie bei Gregorian und war anscheinend einen Tag vor Roland Kaiser in Bremerhaven mit Nico Santos.“ Aha. Jetzt ergibt es einen Sinn.

Roland Kaiser und Billy King bei einem Konzert. Foto: IMAGO/Future Image

++ Roland Kaiser: Reporter berichtet von der Kaisermania – hinter ihm spielen sich abenteuerliche Szenen ab ++

Doch der Zettel war nicht die einzige Besonderheit beim Auftritt von Roland Kaiser in Bremerhaven. Handelte es sich doch um das Abschluss-Konzert der Kaiser-Tour. Traditionell überlegt sich die Crew des Schlagerstars da immer den ein oder anderen Spaß.

Mehr Nachrichten:

Und so traten die Sängerinnen und Musikerinnen des 71-Jährigen beispielsweise mit einem Schnurrbart auf die Bühne. Ein ganz besonderes Outfit jedoch trug Mitarbeiter Vincent. Mit welchem Kostüm sich der junge Mann auf die Bühne traute und was Roland Kaiser dazu zu sagen hatte, kannst du hier nachlesen.