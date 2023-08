Roland Kaiser: DIESES Foto könnte seine Fans richtig aufregen

Roland Kaiser ist eine wahre Schlager-Legende. Seit 50 Jahren steht der Mann, der seinen Durchbruch mit dem Klassiker „Santa Maria“ feierte, nun schon auf der Bühne. Kaiser spielte unzählige Konzerte, trat in nahezu allen bekannten TV-Shows auf und verzaubert Abend für Abend Tausende Fans.

Klar, dass der Schlager-Superstar auch prominente Persönlichkeiten zu seinen Anhängern zählen darf. Darunter auch Frank Fröhling. Wem der Name nun nichts sagt: Fröhling ist Co-Trainer bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. Auf Instagram teilte der nun ein Foto mit Roland Kaiser, überreichte ihm darauf stolz ein Trikot mitsamt Roland-Kaiser-Schriftzug des Retortenklubs aus Sinsheim.

Roland Kaiser bekommt Hoffenheim-Trikot

Ein Foto, das vielen Fußball- und Roland-Kaiser-Fans übel aufstoßen dürfte. Schließlich ist Roland Kaiser bekennender Bayern-München-Anhänger. In einem Interview mit der „TZ“ verriet Kaiser im Jahre 2014: „Ich mag den Verein aus verschiedenen Gründen. Erstens kenn ich kaum einen anderen Verein, der bisher im sozialen Bereich dermaßen aktiv war, der sich dermaßen um ehemalige Spieler bemüht und der sich so anständig verhält wie die Bayern – einige Bundesliga-Klubs würde es ohne ihre Hilfe ja nicht gar nicht mehr geben. Und zweitens spielen sie exzellenten Fußball.“

Blöd nur, dass die eingefleischten Fans des FC Bayern München Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp und das Konstrukt „TSG 1899 Hoffenheim“ mal so gar nicht leiden können. Immer wieder gab es Plakataktionen der Ultras gegen Hopp, im Zuge derer der Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP übel beleidigt wurde.

Eine Meinung, die in großen Teilen der Fanszene in der Fußball-Bundesliga auf offene Ohren stößt. So gab es auch schon in Dortmund, Gelsenkirchen oder Berlin Plakat-Proteste gegen Hopp und die TSG 1899 Hoffenheim. Vielleicht sollte Roland Kaiser das Trikot in diesen Städten besser nicht auf der Bühne tragen.