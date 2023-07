Was war das denn bitte für eine Kulisse? Am Sonntag spielte Roland Kaiser in Wien. Und wenn der Kaiser nach Österreich kommt, dann gastiert er natürlich nicht in einer einfachen Mehrzweckhalle. Nein, der Kaiser spielt an einem Ort, der seines Standes würdig ist. Dem Schloss Schönbrunn. Hier, wo bereits Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth (wir kennen sie auch als Sissi) residierten, fühlt sich auch der Kaiser Roland wohl.

„Was für eine Kulisse“, schwärmte der Schlagerstar nach seinem Konzert via Instagram. Und ja, damit hatte er nicht Unrecht. Direkt vor dem Schloss war die Bühne von Roland Kaiser aufgebaut worden. In der dunklen Nacht blau angeleuchtet, wirkte die Kulisse wie aus einem Märchen. Und auch das Konzert wurde zu einem einzigen Triumphzug des 71-Jährigen.

Roland Kaiser spielt unvergessliches Konzert in Wien

„Ein wahrlich kaiserlicher Abend vor einer kaiserlichen Kulisse. Danke für das tolle Konzert in Wien“, jubelte eine Zuschauerin beispielsweise via Instagram. Ein anderer Fan ergänzte: „Danke für einen unvergesslichen Abend! Das Schloss, die Menschen, das Wetter und als Krönung – der Kaiser.“ Und eine Dritte schreibt: „Danke für dieses tolle Konzerterlebnis vor dieser fantastischen Kulisse! Ich hatte das Glück, schon zweimal dabei sein zu dürfen.

Wunderschöne Stunden, die einem Zeit und Alltagssorgen vergessen lassen. Einfach für ein paar Stunden in eine andere Welt eintauchen und entfliehen!“

Doch alles Schöne hat auch einmal ein Ende und so musste Roland Kaiser nach seinem Auftritt in der österreichischen Hauptstadt schon wieder ins Auto springen. Schließlich steht am siebten Juli bereits das nächste Konzert in Bonn an. Auf der Autobahn musste der Schlagerstar dann aber doch noch ein Foto machen. Doch was hatte der Kaiser gesehen?

Auf Instagram teilte der Sänger das Bild eines Lkws auf der rechten Fahrspur. Dazu schrieb er: „Wen man nicht alles so auf der Autobahn trifft. Gute Reise Jungs, wir sehen uns in Bonn.“ Es war ein Lkw einer Firma für Veranstaltungstechnik. Ob darin auch die Technik für die Kaiser-Konzerte verladen war? Unrealistisch ist das nicht.

