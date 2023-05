Roland Kaiser: Deutliche Worte über Maite Kelly – „Singe mit ihr kein Duett mehr“

Kaum ein Schlager-Duo ist so beliebt bei den Fans wie diese beiden: Roland Kaiser und Maite Kelly begeistern mit ihrem „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ immer wieder aufs Neue. Auf keiner Schlagerparty und auf keinem Konzert des Musikers darf dieser Mega-Hit fehlen.

Es ist zwar mittlerweile fast zehn Jahre her, dass Roland Kaiser und Maite Kelly ihren Song veröffentlichten, aber er ist auch noch im Jahr 2023 präsent bei den Schlager-Fans. Viele dürften sich gefragt haben, wann denn das nächste Lied der beiden kommt. Der 70-Jährige sorgt jetzt für Klarheit.

Roland Kaiser will nie wieder ein Duett mit Maite Kelly

Schluss mit lustig: Der Kaiser möchte kein weiteres Duett mit der ehemaligen „Kelly Family“-Sängerin. Doch wieso? Schließlich war ihr erster und letzter Song ein absoluter Mega-Erfolg! Genau da liegt der Grund, wie der Schlagerstar nun in einem Podcast verrät.

Gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger ist Roland Kaiser nämlich in einer Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ zu hören. Und dort klärt er auf, wieso er keine gemeinsame Sache mehr mit Maite Kelly plant: „Ich werde in Zukunft mit ihr kein Duett mehr singen. Weil du kannst einen Erfolg dieser Qualität nicht wiederholen. Wir haben jetzt gerade fünffach Gold bekommen für den Song. Das ist irre. Und das kann ich doch nicht wiederholen. Da werde ich doch den Teufel tun und nochmal ein Lied mit ihr singen.“

Roland Kaiser lobt seine Schlager-Kollegin

Also scheint ein Streit oder Unstimmigkeiten zwischen den Sängern kein Grund dafür zu sein, dass sie kein gemeinsames Lied mehr veröffentlichen werden. Ganz im Gegenteil: Roland Kaiser betont in dem Podcast mehrfach, wie sehr er Maite Kelly schätzt: „Die hat so einen Erfolg, die Frau. Aber die mag ihren Weg alleine gehen. Da braucht sie mich nicht für.“

Mehr News:

Diese Zwei scheinen sich also bestens zu verstehen. Doch wie sieht es da mit anderen Schlagerkollegen aus? Maite Kelly spricht jetzt über die Konkurrenz innerhalb der Schlager-Branche und kommt dabei auch auf Roland Kaiser zu sprechen.